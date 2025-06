Gli incentivi in Lombardia hanno riscosso un buon successo: su 23 milioni, nei primi 2 mesi ne sono stati richiesti 9. Tutto bene? Per niente. Ben il 71% dei fondi sarà utilizzato per l’acquisto di auto ibride che hanno un impatto ecologico molto forte rispetto alle elettriche, snobbate dai lombardi. Anche perché le auto a batteria prendono solo 500 euro in più delle ibride. Ha senso che un provvedimento per migliorare la qualità dell’aria non premi in modo sostanziale la tecnologia più pulita?

Gli incentivi in Lombardia: 7 milioni già prenotati, la gran parte alle ibride e spiccioli alle elettriche

Vediamo prima i numeri. Sono 2.661 le domande presentate per le auto, quasi 7 milioni già prenotati. Siamo a un terzo delle somme disponibili. Le vetture ibride fanno la parte del leone: rappresentano il 71% delle domande, seguite da quelle a benzina (12%) poi elettriche (9%) e GPL (8%).

La linea 2 del bando ha visto l’esaurimento delle risorse ovvero i 2 milioni a disposizione. Qui il trionfo è stato per le eCargo Bike che hanno assorbito il 93% delle risorse disponibili mentre il 7% è destinato a ciclomotori/motocicli elettrici. La linea C che incentiva la rottamazione di veicoli registra la presentazione di 133 domande, con risorse prenotate per 66.500 euro su una dotazione di 500mila.

L’assessore in campo contro il blocco euro 5 ma l’aria della Lombardia è tra le più inquinate d’Europa

Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima, brinda ai risultati del bando e pensa molto positivo sulla riduzione delle emissioni: «Quelle pro capite di PM10 e PM2.5 sono un terzo della media europea». E non finisce qui: «Anche nel 2024 – ha continuato l’assessore – si è confermata la tendenza generale alla riduzione del numero di superamenti giornalieri di PM10 e nessun superamento dei limiti annuali di PM2.5. La media annuale del PM2.5 rientra nei limiti in tutta la regione. Questi successi, che hanno portato a un abbattimento del 40% delle emissioni in 20 anni, dimostrano l’efficacia delle politiche regionali e l’impegno costante per l’ambiente».

Applausi? Certo lo sforzo c’è stato, ma come ha sottolineato a inizio 2025 Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia «nonostante i miglioramenti la Pianura Padana resta l’area più inquinata d’Europa». Il quadro positivo disegnato dall’assessore mostra, quindi, ampie crepe e l’esponente dell’associazione punta il dito sulla fragilità delle strategie su «mobilità, riscaldamento civile e politiche agricole».

Sul blocco dei diesel Euro 5, invece Maione sale sulle barricate: «Non possiamo essere i soli in Europa con un blocco che coinvolgerebbe più di mezzo milione di veicoli. Bisogna riaprire la discussione con Bruxelles e Roma per trovare più risorse e soluzioni condivise». Peccato che l’area metropolitana di Milano sia tra quella a maggiore inquinamento. Con forte incidenza della mobilità come abbiamo scritto: Le Iene e lo smog a Milano: poi dite se le auto non c’entrano… In queste condizioni ambientali e sanitarie sarebbe stato preferibile un bando con maggiore premialità ai veicoli elettrici rispetto all’alimentazione ibrido, a benzina e Gpl.