Il bando è stato lungo, ne abbiamo scritto a gennaio 2022, ma alla fine tutte le risorse sono state assegnate. Anzi la graduatoria vede un terzo delle domande non finanziate. Siamo in Basilicata dove la Regione ha pubblicato l’ultimo atto del bando da 1 milione di euro che ha finanziato l’acquisto di veicoli elettrici destinati a imprese del settore trasporto passeggeri, ristorazione e noleggio bici.

Con un milione di euro finanziate 50 imprese, ma un terzo resta fuori

Nel dettaglio il bando ha assegnato risorse per un milione di euro che hanno permesso di finanziare 55 imprese che hanno presentato la domanda, altre 22 sono state ammesse ma mancano i soldi. L’assessore regionale Cosimo Latronico però sottolinea “al momento, non finanziabili per esaurimento delle risorse“. Sembra che si lasci aperta la porta per finanziamenti futuri.

Le aziende hanno ricevuto un incentivo pari al 50% dei costi ammissibili per ciascun veicolo visto che si potevano acquistare fino a cinque veicoli. Un contributo sostanzioso. Abbiamo scorso la graduatoria, il link con tutti i beneficiari è pubblicato alla fine dell’articolo, e visto che alcune imprese sono state finanziate fino a 72mila euro ma in media il finanziamento per impresa è sui 20mila euro.

Chi è stato finanziato

Dalla lettura della graduatoria emerge il finanziamento di tanti hotel, diversi centri noleggio veicoli, impianti sportivi, anche un circolo velico e una società agricola.

“La misura – il commento dell’assessore Latronico – ha riscosso un significativo riscontro. Si tratta di un altro importantissimo traguardo in linea con le scelte innovative e sostenibili a vantaggio del risparmio economico e della tutela dell’ambientale, operate in tema di transizione ecologica”. Un bando riuscito visto che spesso oltre che a livello nazionale pure nei bandi locali si fa fatica a spendere le risorse. Al link il database degli incentivi di Motus-e.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –