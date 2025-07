Incentivi in arrivo: chi ha un Euro 5 sarà incluso?

“Salve, volevo chiedervi se è vero che gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche richieda la rottamazione di un veicolo Euro 3? Senza Euro 3 (io ho un Euro 5) non è possibile accedere agli incentivi? Grazie e buon lavoro“. Vittorio Manco

Lo chiarirà il governo coi decreti attuativi in arrivo

Risposta. In effetti avrebbe senso includere le Euro 5 in una prossima rottamazione, visto che dal 1° ottobre dovrebbe in vigore il divieto di circolazione proprio le diesel Euro 5 nei comuni con più di 30 mila abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia‑Romagna. Usiamo il condizionale perché il provvedimento, valido fino al 15 aprile 2026, è fortemente contestato dalla Lega ed è probabile che si arrivi ad un rinvio. Quanto ai nuovi bonus per le auto elettriche, siamo in attesa del via libera definitivo del governo, dopo che la UE ha dato il suo consenso il 20 giugno scorso. Quel che si sa è l’obiettivo del Governo è di sostituire oltre 39.000 veicoli inquinanti con vetture elettriche entro il 30 giugno 2026. Ma sui destinatari c’è ancora incertezza, in particolare propriosulle classi dei veicoli da rottamare, visto che finora di è parlato genericamente di “vecchie auto”. Quanto agli importi e alle condizioni per usufruirne, il govderno ha anticipato questo: