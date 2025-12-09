Incentivi/Il bilancio del dealer: “Il mercato elettrico ha svoltato”

Ha venduto «tantissime Dacia Spring» e «tutte le MG4 disponibili»; Renault 5 a parte («Mi aspettavo molto di più da questa vettura»), praticamente tutti i veicoli elettrici del segmento A e B dei marchi rappresentati dalla concessionaria romagnola De Stefani Group sono andati a ruba grazie agli incentivi. Partendo dal consuntivo finale del bonus 2025, Stefano Brandini, direttore marketing del gruppo, conclude che il passaggio all’auto elettrica «per la prima volta è avvenuto dal basso in alto». E questo «rappresenta una svolta che non potrà non produrre effetti positivi sulla diffusione della mobilità elettrica in Italia».

Brandini (De Stefani Group): la spinta arriva dal basso

Due mesi dopo la chiacchierata con Fuoco Amico alla vigilia del D Day di ottobre, quando profetizzò il successo dell’operazione, Brandini ammette che «è andata ancora meglio del previsto». Nonostante i limiti territoriali «a macchia di leopardo» e le nuove modalità che responsabilizzavano gli acquirenti in prima persona, i saloni di De Stefani Group hanno smaltito decine e decine di ordini senza particolari difficoltà.

Gli unici problemi sono venuti dal match fra voucher e attribuzione dell’incentivo. «Dividerei le responsabilità 50/50 fra Ministero e Sogei, che si sono un po’ perduti nella complessa normativa che disciplina il settore auto – commenta Brandini -. Ma la nostra associazione Federauto ha fatto un ottimo lavoro di consulenza permettendoci di chiudere velocemente anche le pratiche inceppate per incertezze interpretative». Ottimo invece il processo di erogazione del voucher lato clienti, aggiunge Brandini che ha visto entrare in concessionaria «amici e conoscenti che mai pensavo potessero districarsi in una procedura on line». E che mai avrebbero pensato di passare all’auto elettrica.

«Si è innescato un completo turn over di clientela – commenta -: gli incentivi hanno attratto un nuovo pubblico interessato soprattutto al vantaggio economico di poter sostituire l’auto a soli 3.900 euro, prezzo di una Dacia Spring con il Bonus massimo di 11.000 euro». Tant’è che molti «hanno acquistato un’auto elettrica senza nemmeno saper bene cosa stavano comprando». Ma anche questo è un segnale positivo perchè «dimostra quanto sia aumentata la fiducia nell’elettrico negli ultimi due anni».

Si esaurirà tutto in un fuoco di paglia? Brandini pensa di no. Per più di un motivo. «Quando la diffusione di un nuovo trend parte dal basso vuol dire che si è arrivati a un punto di svolta – ragiona Brandini -. Entra in gioco il passaparola, l’imitazione, l’esperienza diretta. Probabilmente gli incentivi saranno ancora necessari, ma via via sempre meno. Conto molto, per esempio, sull’avvio della produzione in Europa della BYD Dolphin Surf che arriverà sul mercato a un prezzo equivalente a una termica di pari categoria». Non va sottovalutato, poi, l’impatto che avranno 60.000 nuove auto alla spina in circolazione, ridando fiducia e slancio all’intero ecosistema della mobilità elettrica.

Anche per questo Brandini fatica a capire quale sia la strategia del carmaker europei, tutti ormai allineati nel chiedere la radicare revisione dei paletti europei 2035. «In tutti i Paesi, Italia compresa, la penetrazione dei veicoli a batteria continua a crescere – dice -. Volkswagen, per esempio, ha fatto qualcosa come +40%, compensando il calo delle termiche e limitando i danni del crollo di vendite in Cina. Questo ci dice una cosa ben precisa: quando c’è un salto tecnologico non si torna più indietro. Lo si può rallentare o anticipare. Ma rallentarlo prolungando la vita del termico è un suicidio».