Incentivi grami, così l’elettrico non conviene

Incentivi grami: Pier Carlo, un lettore torinese, voleva passare all’elettrico, ma con i nuovi bonus 2022 non lo ritiene conveniente. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Incentivi grami, al posto della mia vecchia Yaris volevo comprare un’elettrica, ma…

“Abito a Torino, città purtroppo con problemi di emissioni nocive nell’aria. Avendo una Toyota Yaris ancora efficiente, ma con 17 anni di vita, stavo valutando di approfittare degli incentivi per passare ad una elettrica pura. Purtroppo l’incentivo previsto è stato ridotto a 5.000 euro e la Regione Piemonte non ha intenzione d’integrare. Di conseguenza converrebbe l’acquisto di un’auto con motore endotermico, oltretutto con incentivo di 2.000 euro. Ma i nostri decisori politici sanno fare i conti?“. Pier Carlo Rovelli.

Incentivi grami, rispetto al resto d’Europa

Risposta. L’Italia sta seguendo una strada diversa rispetto agli altri Paesi europei. Francia, Germania ecc. si limitano a incentivare le auto considerate più virtuose (elettriche e ibride plug-in). Il nostro governo, invece, nel calderone dei bonus ha messo tutto, comprese le auto diesel e benzina, purché rientrino nel limite di emissioni di 135 g.di Co2/km. Dovendo dividere la torta tra più invitati, l’incentivo per le elettriche risulta più magro. Se non si ha una vecchia auto da rottamare, è di 3 mila euro, che è la metà della Germania, Paese in cui peraltro le auto costano meno per un minor carico fiscale. Non solo: nei primi tre mesi dell’anno non era previsto alcun incentivo, motivo per cui il trend delle vendite di elettriche è andato in direzione opposta rispetto al resto d’Europa. In Germania si è registrato un incremento del 29%, nel Regno Unito la crescita è addirittura del 78,7%. In Italia c’è stato invece un calo del 14,9%.

In Italia si dà il bonus anche per diesel e benzina

Il lettore chiede: “Ma i nostri decisori politici sanno fare i conti?”. Li sanno fare benissimo e hanno deciso che gli incentivi che vengono gabellati per “ecologici” in realtà devono sostenere quel che produce l’industria italiana. Obiettivo nobile, ma per il quale ci sarebbero altri fondi a disposizione. Ricordiamo che al momento in Italia si fabbrica un’unica macchina elettrica, la Fiat 500e, che esce da Torino-Mirafiori. Non a caso si è preferito stanziare più fondi per i bonus alle ibride plug-in, che certamente non sono più virtuose, ma che includono due Jeep prodotte a Melfi. Morale della favola: nel nome della “neutralità tecnologica” più volte sbandierata dal ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, stiamo perdendo il treno dell’elettrico. Che è, a giudizio dei più, il treno che porta al futuro. Non un futuro lontano, ma una svolta nel mercato dell’automobile che dispiegherà tutti i suoi effetti non più tardi del 2025, tra tre anni.

