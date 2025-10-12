Speciale incentivi/1 Via, ma le Aree Funzionali cambieranno dal 15 novembre?







E’ il punto più controverso e criticato dei nuovi incentivi auto elettriche che scatteranno mercoledì 15 ottobre. Stiamo parlando del criterio geografico per ottenere il bonus. Per il quale bisogna essere residenti all’interno dei comuni che fanno parte di un’Area Funzionale Urbana (FUA). Non è solo un paletto controverso, ma è anche il più “confuso”. Perché l’elenco dei comuni che fanno parte delle FUA potrebbe cambiare un mese dopo la partenza delle prenotazioni. Sempre che ci siano ancora fondi disponibili.

Ma da dove nasce il “pasticciaccio”? E perché l’elenco potrebbe cambiare? Partiamo dall’inizio. Per poter sottoscrivere l’incentivo bisogna abitare in un Comune con più di 50.000 abitanti o in una grande area metropolitana che comprende i comuni immediatamente vicini, indicata come FUA. La definizione data dall‘Istat è la seguente: “Un’Area funzionale urbana (FUA) è un contesto territoriale integrato che comprende una città centrale (con almeno 50mila abitanti) e la sua area del pendolarismo circostante definita da flussi di pendolarismo casa-lavoro”. In altre parole, sono territori economicamente interconnessi. Formati da una città e dai comuni limitrofi con i quali ha un forte legame lavorativo. Secondo criteri elaborati dall’Istat, l’Istituto centrale di statistica.

La scelta ha una sua ragion d’essere. Il governo ha limitato la distribuzione degli incentivi alle aree dove sono maggiori le emissioni inquinanti causate dal traffico. Ricordiamo che l’Italia viola le direttive in materia, in particolare in Pianura padana. Ma allo stesso tempo si tratta di una scelta che penalizza una buona parte dei cittadini . (L’elenco a questo link del ministero dell’Ambiente (https://www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it/veicolielettriciEsercente/#/verificaFua).

Circa metà degli italiani non potrà così accedere al bonus a causa dei vincoli legati alla residenza (oltre a quelli del reddito). E questo il punto più controverso, perché esclude tutti coloro che abitano al di fuori delle aree metropolitane, ma tuttavia vi gravitano per motivi economici o socio-culturali. Pendolari a lungo raggio, grandi utilizzatori di auto, quindi grandi inquinatori. Tra l’altro, la scelta contiene una contraddizione evidente. Mentre le aree metropolitane, soprattutto le più grandi, sono dotate di un sistema articolato di mezzi pubblici, chi abita in “provincia” è di fatto costretto ad affidarsi ai mezzi privati.

In questo quadro già controverso si aggiunge un elemento di ulteriore confusione. Entro il 15 novembre verranno approvati i nuovi elenchi dei Comuni che fanno parte delle FUA. Ci sta lavorando l’Istat di concerto con i tecnici della Commissione Ue, sulla base dei dati del censimento del 2021 (mentre l’elenco attuale si basa sul Censimento 2011).

Ma questo significa che le domande per gli incentivi verranno presentate per un mese con un elenco e per altri sette mesi e mezzo con un secondo elenco che potrebbe (comprensibilmente) essere anche diverso (per quanto con un numero limitato di Comuni)? Di certo, come comunicato dal ministero, si parte con l’elenco attualmente in vigore. Poi si passerà, dal 15 novembre, al nuovo elenco. Maggiori chiarimenti nel webinar che sarà disponibile sulla piattaforma del Ministero/Sogei nei prossimi giorni e che fornirà tutte le indicazioni per presentare la domanda in modo corretto.

