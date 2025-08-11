Incentivi fra proteste e proposte/2 Io ho scritto al Presidente

La sollevazione contro i criteri “discriminatori” dei nuovi incentivi all’acquisto di auto elettriche sta assumendo proporzioni mai viste. Sono decine le mail arrivate anche oggi al nostro indirizzo info@vaielettrico.it, quasi tutte focalizzate sull’inedito “paletto” della residenza in aree urbane funzionali (FUA). E c’è anche un lettore, Filippo Casarotto, che ha già inviato una lettera di protesta al Presidente della Repubblica. E invita altri a sottoscriverla. Altrettanto ha fatto un altro lettore, Salvatore Comparato, rivolgendosi al Presidente del Consiglio dei ministri e all’intero Governo.

I più segnalano l’assurda esclusione dagli incentivi di comuni abitati in gran parte da pendolari e tuttavia mal serviti – o non serviti affatto- dai servizi di trasporto pubblico.

Il paradosso: “Nel mio comune divieti anti inquinamento ma non il diritto agli incentivi”

Fino al paradosso denunciato da Matteo Zani. Matteo risiede in Lombardia in un comune inserito in fascia 1 per l’alto tasso di inquinamento con le relative limitazioni e i divieti alla circolazione per le auto inquinanti. Eppure, ci scrive “pur subendo le maggiori limitazioni, non rientra nelle aree ammesse a contributo„.

Chiede perciò “una minima coerenza amministrativa tra stato e regione„. O escludere dalle limitazioni del traffico le aree che non godono degli incentivi. Oppure “meglio sarebbe una modifica al decreto per garantire l’accesso ai contributi a chi in questi anni ha subito limitazioni all’utilizzo del proprio mezzo„.

La mia “protesta civica”? Caro Presidente, questi incentivi discriminatori violano la Costituzione

“Vorrei proporre un’iniziativa di “protesta civica”: inviate tutti una lettera al Presidente della Repubblica, il quale — in qualità di garante della Costituzione — potrebbe esercitare la sua autorevolezza per sollecitare chi di dovere„. Così scrive Filippo Casarotto, ipotizzando una violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. E allega l’indirizzo del portale ufficiale del Quirinale (https://servizi.quirinale.it/webmail/) e una bozza del testo che lui stesso ha inviato. Eccolo (clicca qui per scaricare il testo).

Lettera aperta a Palazzo Chigi: i criteri degli incentivi sono “da rivedere con urgenza”

Salvatore Comparato si è rivolto invece a Presidente del Consiglio e Ministri competenti per esprimere il suo “profondo disappunto per i criteri recentemente introdotti sugli incentivi alla rottamazione di veicoli inquinanti e all’acquisto di auto elettriche„. In particolare ritiene “ingiustificata e discriminatoria„ la decisione di limitarne l’accesso esclusivamente ai residenti in comuni compresi tra le FUA.

“Tale impostazione – prosegue – appare contraddittoria rispetto agli obiettivi ambientali, poiché l’inquinamento non è un problema esclusivo delle grandi città. Inoltre, penalizza i residenti delle aree rurali o periferiche, dove l’auto privata è spesso l’unico mezzo di trasporto pratico, impedendo loro di sostituire veicoli obsoleti con mezzi a minore impatto ambientale„.

Ritenendo invece che “gli incentivi ambientali debbano essere accessibili a tutti i cittadini sulla base di criteri equi e oggettivi, come il reddito e l’effettiva necessità di sostituire un veicolo inquinante, senza discriminazioni legate al luogo di residenza„ chiede al Governo di rivedere “con urgenza tali criteri, eliminando la limitazione territoriale e garantendo a tutti i cittadini italiani una transizione ecologica giusta e inclusiva„.

Confidano in un ripensamento sul “discriminante” criterio delle residenza anche Gianluca Pupulin (“Valutate se modificare il decreto per favore„) e Lorenzo Mastroianni (“Spero che venga rivalutato e cambiato questo criterio„).

Nei piccoli comuni tutti gli abitanti sono pendolari. Attorno alla Malpensa, per esempio…

Marco Martino dal piccolo comune del Varesotto dove risiede, con la sua auto Euro 5 percorre ogni giorno 50 km per andare al lavoro. Ha rinunciato alle vacanze per mettere via la somma necessaria ad installare un impianto fotovoltaico e acquistare un’auto elettrica con gli incentivi promessi. Ma, scrive “a quanto pare non potrò fare nulla, le condizioni c’erano tutte tranne che per la residenza. Come sempre i vantaggi vanno sempre agli altri. Deluso ed amareggiato per vivere in questo paese„.

Selina Cavenati prende le parti del marito che “ogni giorno fa 40km per andare e tornare dal lavoro„. Vivono in un paese di 1100 anime collegato solo con Novara e Arona da un servizio di bus dedicato al trasporto scolastico. “Di fatto gli abitanti sono quasi tutti pendolari, legati soprattutto all’aeroporto di Malpensa che si trova a 20km, e che non è collegato con alcun mezzo pubblico„. Malpensa non è considerata area urbana, quindi niente incentivi per i residente in zona. Benchè, conclude Selina, “per il traffico che ne deriva, sia per i passeggeri in transito, sia il personale addetto ai lavori, dovrebbe essere considerata, più di un centro urbano„.

Questi incentivi non favoriscono l’ambiente ma i più furbi ad aggirare le norme

Infine John ritiene che l‘idea di promuovere la transizione ecologica sia lodevole “ma le modalità con cui viene attuata generano delle storture che meritano di essere denunciate„. Lavora e passa gran parte del suo tempo a L’Aquila, pur risiedendo fuori area funzionale. Con un piccolo trucco potrebbe beneficiare degli imminenti incentivi cumulabili con il bonus comunale di 4.000€ acquistando un’auto elettrica a un prezzo ultra vantaggioso. “La tentazione è forte – scrive –. basterebbe un affitto fittizio, magari una stanza, per il tempo necessario a incassare i fondi„.

“Il problema di fondo – conclude John – è che le politiche di incentivazione, pur mosse da buone intenzioni, si rivelano inique e poco efficaci. Invece di premiare chi ne ha realmente bisogno o chi si impegna in un progetto di vita sostenibile, spesso finiscono per favorire chi è più abile a destreggiarsi tra le norme„.