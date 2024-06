Incentivi bruciati in nove ore per le auto elettriche (leggi qui), in dieci giorni per i mezzi da lavoro/commerciali elettrici, nello stesso periodo è finito anche il fondo per l’acquisto di veicoli usati termici. Restano 280 milioni non prenotati per auto plugin e termiche, partenza sprint per i tax elettrici.

In un’ora prenotato il 10% dei contributi per i taxi ed ncc elettrici, zero per i termici

Alle 10 di questa mattina è iniziata la prenotazione dei contributi per i taxi e ncc (leggi qui). Sprint per quelli elettrici: in poco più di un’ora prenotati più di 1 milione 200 mila euro su 10milioni complessivi, zero su 6 milioni per i termici, poche decina di migliaia di euro sui 4 milioni per i plugin ibridi.

Una situazione simile a quella delle auto dove, finite le risorse per le elettriche, restano ben 102 milioni per le ibride e 176 milioni per la fascia di emissioni più inquinanti. Insomma siamo a quasi 280 milioni di euro non spesi, c’è tempo fino a dicembre 2024. Con la speranza che le eventuali risorse non spese siano indirizzate verso la propulsione elettrica vista la forte richiesta.

Incentivi esauriti per i veicoli da lavoro e commerciali. Elettrici al 25%

Solo 1.800 euro di residuo quindi incentivi finiti per i veicoli commerciali delle categorie N1 e N2 elettrici. Comprendendo quelli termici sono stanziati circa 73 milioni, ai BEV è stata riservata una quota pari al 25% delle risorse.

Se sono terminati i fondi per i veicoli a emissioni zero ne restano 26 milioni per i termici. Insomma anche in questo campo c’è una forte richiesta. Soprattutto per l’ultimo miglio visti i limiti sempre più stringenti di ingresso nei centri storici.

Sconto esaurito – dai 20 milioni stanziati – per le auto usate dove sono rimasti solo 900 euro. L’incentivo era pari a 2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4) e anche questo è stato bruciato in 10 giorni.

