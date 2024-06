Incentivi finiti, addio Model 3 (e ci ho rimesso 250 euro)

Tra le vittime degli incentivi 2024 finiti in meno di 9 ore c’è chi, come Tom, ha versato 250 euro per prenotare una Model 3 e si è ritrovato a scegliere fra “buttarli” o sborsare il prezzo pieno di listino. Ma la colpa non è di Tesla, quanto di un meccanismo assurdo, gestito male dall’inizio alla fine. Senza alcuna certezza, nemmeno sui numeri di partenza. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Incentivi finiti, annullerò l’ordine delle Model 3 rimettendoci 250 euro

“I “I ordine di una m3 RWD a €35.475 con incentivi. Pagato il downpayment di €250 procedo al pagamento della vettura. eri ho effettuato l’a €conPagato il downpayment di €250 procedo al pagamento della vettura.

Saldo finale €41.225.09 – bella finta pubblicità per prendersi €250 visto che dovrò annullare l’ordine.

ancora sul suo sito web lo sconto con l’incentivo nella fase di quotazione durante l’ordine online. Potete verificare voi stessi visitando Sostanzialmente Tesla riportacon l’incentivo nella fase di quotazione durante l’ordine online. Potete verificare voi stessi visitando tesla.com

Una volta completato l’ordine e pagato i €250 di deposito, Tesla invia il contratto di acquisto che tuttavia non include l’incentivo. Il cliente viene così spinto all’acquisto con l’illusione di beneficiare dell’incentivo 2024 ma si ritrova una fattura a prezzo pieno di €41.000 invece di euro 35.000 nel caso di una m3 RWD. Tesla Italia deve aggiornare il sito in tempo reale o indicare nella fase di quotazione una opzione per cancellare l’ordine automaticamente nel caso in cui l’incentivo non possa essere erogato. Nel frattempo si sono presi €250 e ora tocca combattere con il servizio clienti per il rimborso. „ Tom

Quel balletto di milioni sul portale Ecobonus del MIMIT

“V “V orrei portare alla vostra attenzione alcune incongruenze sugli incentivi già finiti. Ho fatto una ricerca sul sito www.web.archive.org che permette di risalire all’archivio degli aggiornamenti alle pagine web del sito www.ecobonus.mise.gov.it

Ho notato che il giorno 11-05-24 erano ancora presenti i vecchi incentivi auto riguardanti le emissioni 0-20 CO2 di euro 172.754.250,00, che se non sbaglio dovevano essere aggiunti ai nuovi incentivi.

Il 21-05-24 sono stati azzerati tutti gli incentivi. Il 23-05-24 l’aggiornamento delle ore 14:40 sono stati completamente rimossi per poi ricomparire visibili al pubblico il 03-06-24 alle ore 07:37 con l’importo di euro 201.107.172,00. Per poi cambiare nuovamente alle ore 08:26 dello stesso giorno diventando euro 176.872.672,00.

Ma come è possibile visto che l’apertura della piattaforma per richiedere gli incentivi dai concessionari era fissata per le 10:00 di mattina? I soldi residui dei precedenti incentivi non dovevano essere sommati a quelli nuovi?

Sarebbe bello ricevere un po più di chiarezza su questo argomento. „ Mirco .

Un incentivo partito male, finito peggio

Risposta- Tom, lei non è vittima di Tesla, ma del meccanismo degli incentivi architettato dal governo. Un meccanismo assurdo nella tempistica (questo l’abbiamo sempre detto), nelle modalità e perfino nei numeri, come ci fa notare Mirco.

Possibile che non si siano date certezze nemmeno sull’importo iniziale? Possibile che nessuno immaginasse come sarebbe andata a finire, quando tutti i concessionari italiani già da settimane avevano i book pieni di ordini? E ridurre tutto uno sprint sul filo dei minuti, gestito però dai venditori a loro piacimento? Ma dove è finita la trasparenza della pubblica amministrazione?

In queste condizioni, scommettere 250 euro su un incentivo del tutto aleatorio era un azzardo.