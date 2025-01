Incentivi europei per l’auto elettrica? La UE ci pensa

Incentivi europei per l’acquisto di auto elettriche? La proposta tedesca è stata ben accolta a Bruxelles, come confermato dalla vice-presidente Teresa Ribera

Incentivi europei? La proposta tedesca piace a Bruxelles

“È sensato cercare di capire, in una prospettiva paneuropea, come facilitare queste misure invece di passare attraverso i sussidi nazionali“, ha detto Ribera, parlando all’Economic Forum di Davos. Mettendo in guardia da una “corsa in cui potremmo confrontarci con un modello nazionale contro un altro“. Il 2025 è l’anno da cui scattano pesantissime multe per i costruttori che non raggiungeranno importanti riduzioni nelle emissioni medie di CO2 del venduto. E un po’ tutti i grandi Paesi stanno cercando di capire come aiutare i campioni nazionali a evitare, almeno in parte, le sanzioni. Sanzioni sicure per chi non riesce a vendere in buona percentuale auto elettriche. E così l’apertura della vice-presidente spagnola, che segue quella della presidente Ursula Von der Leyen, è stata accolta con favore dal cancelliere tedescoi Olof Scholz. “Sono molto lieto di sentire che i vertici della Commissione hanno raccolto la mia proposta di armonizzare a livello europeo i bonus per le elettriche“.

La Germania pronta a fare da sola: si parla di un bonus di 3.600 euro

A Davos Scholz ha chiarito che non c’è alcun subbio sul fatto che la mobilità elettrica sia il futuro: “Chi dice il contrario danneggia la nostra industria“. Parole che si accompagnano a quelle pronunciate, sempre nel Forum svizzero, da Von der Leyen: “I prossimi anni saranno decisivi per restare nella gara per avere tecnoligie dirompenti e pulite, l’Europa ha tutto quello che serve per farcela“. Ma non sarà facile arrivare a determinare un tipo di incentivazione che possa essere ben accolto in tutta la UE. C’è chi parla di bonus uguali per tutti, chi di incentivi scaglionati in base a criteri sociali, come il reddito. Quel che sembra certo è che, se nulla nel frattempo arriverà da Bruxelles, Berlino andrà in aiuto dei suoi costruttori con il nuovo governo che si formerà dopo le elezioni del 23 febbraio. La CSU, il partito che con la CDU dovrebbe conquistare la maggioranza relativa, ha proposto un premio di acquisto di 3.600 euro.

