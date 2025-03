Incentivi europei in arrivo? Meglio aspettare a comprare?

“S ono un vostro assiduo lettore, in quanto proprietario di due auto elettriche ed ho effettuato la transizione già quattro anni fa. Ora mi trovo a dover cambiare una vettura per scadenza contratto entro la fine del mese di marzo. E ho letto che l’Unione Europea sta varando un piano di incentivi per ‘velocizzare’ e ammodernare il parco veicoli con una serie di incentivi. Ma non ho capito bene se questi inventivi riguarderanno anche i consumatori. Mi conviene aspettare oppure no? Grazie“. Alessio Romagnoli

Risposta.

Abbiamo seri dubbi sul fatto che questi incentivi arrivino ai consumatori (anche italiani) nel breve periodo. Per ora siamo, nel senso di unche la Commissione europea ha annunciato anche per rilanciare le vendite di auto elettriche. Ipotizzando l’adozione di varie misure per facilitare anche il pasaggio alle EV della fasce più deboli, tra cuigià sperimentato in Francia. Come fondi, la UE attingerebbe al Fondo sociale per il clima, per il quale tra il 2026 e il 2032 è possibile mobilitareMa bisogna poi che ogni Stato decida che cosa fare (anche) con questi fondi. La Germania, per esempio, con il governo in uscita aveva ipotizzato di dirottare eventuali incentivi alRitenendo questo intervento più importante degli incentivi all’acquisto, vosta ladelle EV.Per ora tutto tace e il tema non sembra interessare al governo in carica.