Incentivi elettrici quasi esauriti in poche ore: tre quarti dei fondi si sono volatilizzati nelle prime 7 ore di apertura del portale del ministero. Lo sconcerto dei lettori è bel sintetizzato in questo messaggio di Guido Baccarini, con una nostra breve risposta.

Incentivi elettrici quasi esauriti: gli italiani le vogliono le BEV, il problema è…

“Una semplice riflessione (sono le 16:30 del primo giorno di apertura, sono passate 6 ore e mezza ed è già stato bruciato il 72% dei fondi). Non è che gli italiani non vogliono le BEV, gli italiani non vogliono le BEV perché costano troppo. Se dunque 6 mesi fa, quando hanno annunciato gli incentivi bloccando il mercato completamente, avessero annunciato che la modulazione degli incentivi sarebbe stata in base al prezzo di vendita delle auto stesse, mettendo un tetto a 35.000€ iva compresa (oltre, te la paghi da solo), con l’incentivo massimo di 13.000€ riservato alle auto dal prezzo di listino inferiore ai 20.000€ e ISEE inferiore a 25.000€ o anche meno, allora sì che avremmo fatto un favore all’ambiente. Costringendo i produttori a calare i prezzi…. Ma non era questo, chiaramente, l’intento del governo, pilotato da puri interessi elettorali (vedi concomitanza delle date). Faranno un po’ fatica a dire che le elettriche non interessano a nessuno citando i dati di vendita di maggio (disastrosi, ovviamente!), se il primo giorno finiranno i fondi. Con il plafond della fascia 21-60 decisamente senza “click day” (usato al 4%). Ma le plug-in e le ibride non erano le preferite degli italiani?”. Guido Baccarini

Politica dei bonus incomprensibile. O forse…

Risposta. La politica degli incentivi 2024 è stata pessima. Si sono annunciati a dicembre incentivi che poi sono diventati operativi solo a giugno, bloccando il mercato per 5 mesi. E con una scaletta di importi folle, con punte fino a 13.750 con cui acquistare auto che ne costano meno di 20 mila. Morale della favola: plafond a disposizione subito bruciato e situazione incomprensibile ai più. Se la strategia è quella di affossare l’elettrico, come ci pare di capire, tanto di capello al nostro governo.