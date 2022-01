A Bolzano insistono sui contributi alla mobilità elettrica. Gli incentivi li concedono ben prima del governo italiano e se Draghi li ha tagliati, in Alto Adige li prevedono anche per il 2022.

Finanziano cittadini ed imprese, tassisti ed autoscuole. Sono previsti contributi per automobili e furgoni per il trasporto merci, moto e scooter, quadricicli e cargo bike. Tutti elettrificati. Senza dimenticare le colonnine di ricarica. Un progetto completo.

I beneficiari aumentano. Ce lo spiega la responsabile del bando dedicato alle imprese che possono acquistate diverse tipologie di veicoli. “L’anno scorso si sono avute più richieste rispetto al 2020. In totale sono arrivate 562 domande“. Avanti tutta. E sono scolpite queste parole nelle pagine web della Provincia Autonoma dedicate alla mobilità elettrica: “L’Alto Adige vuole diventare un modello per quanto riguarda la mobilità sostenibile. É previsto un pacchetto per promuovere la mobilità sostenibile all’insegna del motto #greenmobilitybz“.

Questo l’elenco dei benefici pubblicato: “Contributo provinciale di 2.000 euro per l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di autoveicoli elettrici e 1.000 euro per quelli ibridi plug-in con una riduzione del prezzo di pari importo da parte del rivenditore di autoveicoli se questi non costano più di 50.000 Euro (senza IVA e costi e imposte per l’immatricolazione)“.

Come in tutte le regioni c’è l’esenzione dalla tassa automobilistica per i primi 5 anni; trascorsi i quali si ha la riduzione al 22,5%. Infine contributo al 30% (fino a 1.000 euro) per l’acquisto di motoveicoli o ciclomotori (scooter) elettrici e al 30% (fino a 1.500 euro) per bici cargo elettriche e contributi per le stazioni di ricarica (privati e imprese).

Bolzano sostiene le imprese elettriche

C’è una forte attenzione per le aziende che scelgono la mobilità elettrica. La Provincia Autonoma offre 2.000 euro per l’acquisto o il noleggio di veicoli (M1) per il trasporto di persone e per il trasporto di merci (N1 e N2). Sono finanziati anche i veicoli “ibridi plug-in” che non devono produrre più di 70 g di emissioni di CO² per km. Nel pacchetto degli incentivi alle imprese sono previsti anche 1000 euro per moto, scooter e quadricicli e i 1500 euro per le cargo bike. Interessante anche l’incentivo da 1000 euro per “L’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o la stipula di contratti di vendita con riserva della proprietà. Tali contratti hanno una durata massima di nove anni“. Qui le info per presentare la domanda.

Cittadini tre scadenza per le domande

Non c’è un unico bando, ma tre finestre temporali (31 marzo 31 luglio 31 ottobre) entro cui inviare la documentazione. Attenzione: “La domanda deve essere presentata online prima della data di emissione della fattura, anche di acconto, pena l’esclusione dall’agevolazione dell’intero investimento“.

Questi i veicoli elettrici (nuovi di fabbrica) incentivati

a) veicoli elettrici a batteria, veicoli a celle a combustibile H2 e veicoli elettrici a batteria con range extender per il trasporto di persone e merci;

b) “ibridi plug-in”per il trasporto di persone e merci;

c) veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote appartenenti alle classi L1e-B, L2e, L3e, L5e e L6e o di veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della classe L7e;

d) biciclette cargo con motore ausiliario elettrico (L1e-A) con una portata complessiva minima di 150 kg

Colonnine e wallbox per i cittadini

Lodevole anche il contributo che la Provincia autonoma di Bolzano concede ai privati per colonnine e wallbox domestiche. “È concesso un contributo dell’ottanta per cento della spesa ammessa, per un importo massimo di 1.000 euro per ogni sistema di ricarica. Ai privati possono essere concessi contributi per un massimo di tre sistemi di ricarica“. Incentivi per tutta la famiglia se usa veicoli elettrici. Qui info e moduli.

Come la Sardegna e l’Emilia-Romagna anche a Bolzano si finanziano i veicoli elettrici di enti pubblici e di associazione. In contributi sono per gli stessi mezzi incentivati ai cittadini e alle imprese. Qui tutte le informazioni.

Per saperne di più sugli incentivi, l’utilità di Motus-e

