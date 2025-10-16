Incentivi: ecco cosa dice il Ministero in 32 botta e risposta

La FUA è costituita da una città/city (definizione del Reg. di esecuzione 2019/1130) e dalla sua zona di pendolarismo.

La definizione di città/city, secondo le linee guida ed i parametri definiti da Eurostat e secondo i regolamenti: Regolamento (UE) 2017/2391 e Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1130, è volta a superare un concetto unicamente amministrativo di città per svilupparne uno fondato sulla concentrazione della popolazione sul territorio.

La concentrazione della popolazione sul territorio viene misurata con i dati del censimento della popolazione per griglia regolare. La griglia è rappresentata da una maglia di celle da 1km2 che, sovra-imposta al territorio, permette di calcolare la densità di popolazione in modo confrontabile. Un insieme di celle contigue della griglia regolare, ciascuna con una densità di popolazione di almeno 1.500 abitanti per km² e con almeno 50.000 abitanti complessivi, costituisce un agglomerato ad alta densità. Tale agglomerato viene identificato e associato al comune nell’ambito del cui territorio ricade.

Una città/city è il comune, o l’insieme di comuni, per i quali almeno il 50% della popolazione ricade in un agglomerato ad alta densità.

Pertanto, perché un comune sia identificato come città/city è necessario che siano rispettati due requisiti:

1. nel territorio del comune siano presenti uno o più agglomerati di celle della griglia ad alta densità che nel complesso includano almeno 50mila abitanti;

2. la popolazione che risiede in tale/i agglomerato/i sia pari ad almeno il 50% della popolazione totale del comune.

L’altra parte costituente la FUA, la zona di pendolarismo, è l’insieme dei comuni contigui nei quali una quota maggiore o uguale al 15% di pendolari (sul totale dei pendolari residenti nel comune) si rechi giornalmente per lavoro nella città/city di riferimento.

Per la definizione dei confini della zona di pendolarismo deve essere garantito il principio di contiguità tra i comuni dell’area, ovvero sono esclusi dalla FUA comuni non contigui ad essa, anche se presentano un pendolarismo verso la città/city pari o superiore alla soglia stabilita dal regolamento.