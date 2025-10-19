Incentivi e rottamazione: se l’auto è cointestata alla madre deceduta?

Posso accedere agli incentivi rottamando l’auto cointestata alla mia defunta madre? Ancora un caso di comproprietà dell’auto, stavolta complicato dalle norme del diritto ereditario. Per scriversi: info@vaielettrico.it.
“Sono comproprietario da 20 anni di un auto con la mia purtroppo defunta madre. Il decesso si è verificato a Maggio di quest’ anno, di conseguenza ora sono l’ unico intestatario. Mia sorella rinuncia alla sua parte. Posso accedere all’ incentivo? Grazie del vostro tempo„. Bartolo Lombardo
Scatta comunque il diritto degli eredi: bisogna passare da una voltura al PRA
Risposta – La morte di uno dei due cointestatari non determina automaticamente che l’altro ne diventi unico proprietario né primo intestatario, se già non lo era in precedenza. Gli eredi del defunto, infatti, restano titolari della sua quota ed eventualmente dello status di primo intestatario. Quindi, perchè lei possa rottamare l’auto cointestata in questione ai fini di ottenere il voucher per beneficiare dell’incentivo dovrà:
1) controllare se sul libretto dell’auto sia il suo nome o quello di sua madre il primo registrato;
2) nel secondo caso dovrà rivolgersi al PRA per registrare la rinuncia alla cointestazione da parte di sua sorella.
Dubitiamo che riesca a farlo entro mercoledì 22 ottobre, all’apertura del portale. Ma non è detto che i fondi di 597 milioni di euro si esauriscano in poche ore, come avvenne l’anno scorso, quando però si trattava di soli 200 milioni. Il termine ultimo per accedere al bonus auto è fissato al 30 giugno dell’anno prossimo, compatibilmente con la disponibilità finanziaria residua.
- Consulta la nostra GUIDA FACILE e guarda anche il VIDEO “Al Bar Elettrico” dedicato agli incentivi