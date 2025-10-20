Incentivi e rottamazione: chi ne ha diritto fra me e mia moglie?

Chi può chiedere gli incentivi fra me e mia moglie, chiede Sebastiano? Sempre l’intestatario dell’auto da rottamare. Inviate le vostre domande a info@vaielettrico.it.
“Se il veicolo è intestato a mia moglie che fa parte dello stesso nucleo familiare del richiedente posso accedere all’incentivo? Esempio io sono il richiedente che possiedo un auto intestata alla moglie (fa parte dello stesso nucleo familiare)„. Sebastiano Consiglio
Risposta – La richiesta del voucher per l’acquisto incentivato di un nuovo veicolo elettrico deve essere fatta dal titolare dell’auto da rottamare. In questo caso la richiesta degli incentivi spetta a sua moglie.
La nuova auto potrà essere intesta sia a lei sia a sua moglie o a qualsiasi altro membro del nucleo famigliare, purchè con la medesima residenza. Ma non può essere cointestata.
Veda i punti 20-21-22 delle FAQ pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la nostra Guida Facile al buonus auto elettriche.
