Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il20 Ottobre 2025
0

Incentivi e rottamazione: chi ne ha diritto fra me e mia moglie?

incentivi moglie
1 min

Chi può chiedere gli incentivi fra me e mia moglie, chiede Sebastiano? Sempre l’intestatario dell’auto da rottamare. Inviate le vostre domande a info@vaielettrico.it.

 

Se il veicolo è intestato a mia moglie che fa parte dello stesso nucleo familiare del richiedente posso accedere all’incentivoEsempio io sono il richiedente che possiedo un auto intestata alla moglie (fa parte dello stesso nucleo familiare). Sebastiano Consiglio

Sempre l’intestatario dell’auto da rottamare

Risposta – La richiesta del voucher per l’acquisto incentivato di un nuovo veicolo elettrico deve essere fatta dal titolare dell’auto da rottamare. In questo caso la richiesta degli incentivi spetta a  sua moglie.

La nuova auto potrà essere intesta sia a lei sia a sua moglie o a qualsiasi altro membro del nucleo famigliare, purchè con la medesima residenza. Ma non può essere cointestata.

Veda i punti 20-21-22 delle FAQ pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la nostra Guida Facile al buonus auto elettriche.

  • Guarda anche il VIDEO di “Al Bar Elettrico” dedicato agli incentivi

 

Redazione
il20 Ottobre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Colonnine sorvegliate colonnine imprigionate

Articolo Successivo

Maeving RM2: la moto elettrica retrò diventa (finalmente) a due posti

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!