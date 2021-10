Incentivi di nuovo esauriti, qualcosa non torna

Incentivi di nuovo esauriti, qualcosa che non torna. A poche ore dalla riapertura delle prenotazioni, i fondi a disposizione sono di fatto finiti. Qualcuno fa il furbo.

Incentivi di nuovo esauriti: c’è chi fa il furbo…

Il governo aveva stanziato altri 65 milioni per il bonus destinato alle auto elettriche e ibride plug-in, con riapertura delle domande alle 10 di mercoledì 27 ottobre. Come per magia, in poche ore quasi tutto bruciato, con un andamento delle richieste che non è proporzionato all’effettiva vendita di auto ricaricabili con la spina. Qualcuno ci sta giocando. Prenota un sacco di incentivi, riservandosi poi di confermare l’effettivo utilizzo solo in un secondo momento (c’è tempo fino al giugno dell’anno prossimo). Nulla di illegale, intendiamoci, ma un giochino che serve a spiazzare la concorrenza. Mettendo in difficoltà (e a disorientando) chi effettivamente un’auto elettrica se la vuole comprare. È evidente che il meccanismo, così com’è, soffre di una distorsione sulla quale il governo dovrebbe intervenire.

Ecco tutti i bonus previsti con altri 100 milioni

Ricordiamo che per le auto elettriche il bonus è di 6 mila euro con rottamazione e di 4 mila euro senza rottamazioni. Più eventuali incentivi locali. Questa nuova tornata di incentivi, praticamente esaurita per elettrica e plug-in, prevedeva

65 milioni all’incentivo all’acquisto di vetture elettriche, di categoria M1 comprese nella fascia di emissioni 0-60 g/km CO2.

all’incentivo all’acquisto di vetture elettriche, di categoria M1 comprese nella fascia di emissioni 0-60 g/km CO2. 20 milioni di euro sono invece destinati a sostenere l’acquisto o il leasing di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica.

di euro sono invece destinati a sostenere l’acquisto o il leasing di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. 10 milioni per le autovetture di classe M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 sono.

per le autovetture di classe M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 sono. 5 milioni di euro, infine, sono destinati all’acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

