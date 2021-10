Ci sono a disposizione 90 milioni di euro di incentivi per le imprese che intendono installare colonnine e wallbox. Lo prevede il decreto del 25 agosto e pubblicato il 20 ottobre in Gazzetta Ufficiale. Si stima che i fondi saranno disponibili nei primi mesi del 2022.

Una buona notizia perché permette alle imprese di gestire con facilità la flotta aziendale e offrire il servizio di ricarica anche ai dipendenti con auto elettrica. Il 10% delle risorse è destinato ai professionisti. Una platea molto larga.

Incentivi da 2500 a oltre 375 mila euro

Si tratta di un provvedimento pensato per soddisfare esigenze molto diverse: dalla wallbox per il professionista alla colonnina per l’imprenditore e fino a vere e proprie stazioni di ricarica per le flotte aziendali.

Nel documento pubblicato in Gazzetta si legge questa suddivisione nella destinazione degli incentivi per colonnine e wallbox

1) 80% destinati alle imprese che acquistano e installano colonnine del valore inferiore ai 375 mila euro

2) 10% a chi investe più di 375 mila euro

3) 10% riservato ai professionisti

Si può presentare una solo domanda di finanziamento e il contributo non supera il 40% delle spese ammissibili.

Tutte le spese sono ammissibili

Saranno finanziate le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

-Questi i massimali di spesa permessi

A) Infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza

da 7,4 kW a 22kW inclusi:

1. Wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per

singolo dispositivo

2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per

singola colonnina

B) infrastrutture di ricarica in corrente continua

1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW;

2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina

3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina

Sono ammesse anche le spese per la connessione alla rete elettrica nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile. Rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile.

I dispositivi devono essere nuovi di fabbrica e avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—