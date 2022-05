Incentivi col freno a mano, si parte

Incentivi col freno a mano, finalmente si parte. La trafila burocratica è finita col timbro della Corte dei Conti e la norma sarà in Gazzetta Ufficiale entro pochi ore.

Incentivi col freno: tre categorie di bonus per le auto

C’è voluto un mese per completare l’iter, dato che in Consiglio dei ministri i bonus erano stati approvati il 6 aprile. Ma nel governo nessuna sembrava (e sembra) avere fretta e così nei primi 130 giorni dell’anno l’Italia è stato l’unico grande mercato europeo a non avere incentivi. Con un’altra differenza: il governo non premia solo le auto che inquinano meno, elettriche e ibride plug-in, ma anche i veicoli tradizionali che emettono meno di 135 g./km di Co2. Ricapitoliamo:

per le elettriche 3 mila euro o 5 mila se si rottama un’auto fino a Euro 5. Il prezzo cella vettura che si acquista non dev’essere superiore a 35 mila euro +Iva (42.700).

3 mila euro o 5 mila se si rottama un’auto fino a Euro 5. Il prezzo cella vettura che si acquista non dev’essere superiore a 35 mila euro +Iva (42.700). per le ibride plug-in (fino a 60g./Km di Co2) 2 mila euro e 4 mila con rottamazione. Il prezzo dell’auto nuova non deve superare 45 mila euro +Iva (54.900)-

(fino a 60g./Km di Co2) 2 mila euro e 4 mila con rottamazione. Il prezzo dell’auto nuova non deve superare 45 mila euro +Iva (54.900)- per tutte le auto entro i 135g./km di Co2 (solo con rottamazione) 2 mila euro. Il prezzo dell’auto nuova non deve superare i 35 mila euro più Iva (42.700).

Tanti gli esclusi, per due motivi

A ore sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico compariranno le modalità per usufruire dello sconto governativo e le FAQ con le risposte ai dubbi più frequenti.Perché abbiamo scritto incentivi col freno a mano nel titolo? Perché almeno due motivi fanno sì che i bonus non saranno fruibili da molti potenziali acquirenti. Eccoli:

la consegna dell’auto deve avvenire entro 180 giorni dall’ordine, pena decadenza del bonus. Era stato chiesto di portare a 360 giorni il limite, perché è noto che i tempi di consegna per molti modelli sono lunghissimi, causa crisi delle forniture.

deve avvenire entro 180 giorni dall’ordine, pena decadenza del bonus. Era stato chiesto di portare a 360 giorni il limite, perché è noto che i tempi di consegna per molti modelli sono lunghissimi, causa crisi delle forniture. dagli incentivi sono escluse le persone giuridiche, le società. Ovvero il maggior acquirente di auto elettriche in Italia. E già nei giorni scorsi, prima ancora dell’approvazione definitiva, Michele Crisci, n.1 dell’Unione della Case auto Unrae, aveva chiesto di rivedere la norma. Nei fatti, risposta negativa dal governo.

