Incentivi col buco, il ministero batta un colpo o la mancanza di chiarezza gli si ritorcerà contro. Mancano pochi giorni alla scadenza per l’utilizzo del voucher (il 23 novembre) e la situazione resta troppo confusa.

Incentivi col buco: molti concessionari non procedono a immatricolare

Non c’è solo il problema di chi risulta secondo intestatario dell’auto da rottamare, di cui ci siamo occupati più volte. E che resta in sospeso, nonostante che la stessa Sogei abbia chiarito che il problema non esiste. E che chi ha avuto il voucher lo può liberamente utilizzare, cosa che i concessionari continuano a non accettare. L’impasse è più profonda, come ha segnalato un lettore, Fulvio, sul nostro forum: “Anche io sono nella situazione dell’ auto pronta-consegna. Ma non viene immatricolata perché il portale indica che sarà implementata una funzione per caricare i documenti al fine di chiudere la procedura. Il concessionario, consapevole di dover aver anticipare i soldi, vuole avere tempi certi per il rimborso che, secondo decreto, sono 30 giorni dalla rottamazione. Non procede con la richiesta del saldo e l’immatricolazione finché il tutto non sarà chiaro. Almeno il voucher è stato validato, magra consolazione“.

Il voucher vale 30 giorni, c’è il rischio di perdere il maxi-sconto?

Già, magra consolazione, perché qui si rischia il patatrac. Il voucher ha una validità di 30 giorni. Se entro questo periodo non viene validato dal concessionario, l’incentivo decade e le somme tornano nel fondo generale. Ma da quel che ci scrivono i lettori, questa validazione viene rifutata da molti concessionari, che non si fidano ancora. Con il rischio che il ministero si riprenda l’agognato voucher e lo assegni successivamente a qualcun altro riproponendolo sul sito. Ecco perché urge un intervento da parte del ministero, che invece sembra ignorare completamente la faccenda. Non una riga sul sito ufficiale. Né una risposta a chi scrive sulla mail dedicata, a fronte di un’irritazione generale che potrebbe sfociare presto in cause legali. Il ministro Pichetto Fratin è alla Cop30, ok, ma è possibile che non ci sia un dirigente in grado di chiarire come stanno le cose?