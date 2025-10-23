Incentivi auto, fondi esautiti: ma fra un mese potrebbe riaprirsi il click day

https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/2025/10/banner_web_incentivi.png

Incentivi auto: i fondi messi a disposizione dal governo si sono esauriti in poche ore. Chi non è riuscito a collegarsi o è arrivato tardi all’appuntamento con il click day, deve rassegnarsi oppure potrebbe avere una seconda chance? La risposta esatta è la seconda, ma dovrà aspettare ancora un mese. Vediamo perché.

Incentivi auto, game over. Il bilancio ufficiale non c’è ancora. Ma questa nuova campagna per la rottamazione di una vecchio modello a motore endotermico, con ecobonus per l’acquisto di un auto a batteria è stata tutta così. Poche comunicazioni, talvolta confuse. In ogni caso, i quasi 60o milioni di fondi previsti dal decreto sono stati tutti assegnati. La conferma da una nota di Sogei (Società generale di informatica), l’azienda pubblica controllata dal ministero dell’Economia che ha gestito la piattaforma per le prenotazioni.

Sogei ha indicato in cinque ore il tempo trascorso per terminare i fondi disponibili per i cittadini, a partire dalle 12 di martedì 22 ottobre. Ora c’è da capire soltanto quanto voucher da 9mila e quanti da 11mila sono stati assegnati. Così come sarà interessante l’analisi sui modelli acquistati presso i concessionari. Stiamo parlando di circa 40mila vetture.

Ma la corsa agli incentivi potrebbe non essere terminata, nonostante l’esaurimento dei fondi. Questo perché da ieri è scattato il conto alla rovescia che finirà esattamente un mese dopo. E’ il periodo di tempo previsto dal decreto per finalizzare l’acquisto della vettura. Perché in caso contrario, la somma non potrà essere utilizzata e tornerà a disposizione del ministero dell’Ambiente.

Ma cosa potrebbe accadere perché non si concretizzi l’acquisto e quindi l’utilizzo del voucher. I motivi possono essere molteplici. Il più banale di tutti: il titolare dell’ecobonus potrebbe cambiare idea. Dopo aver visitato più di un concessionario, potrebbe non trovare l’auto che lo soddisfa. Oppure potrebbe non raggiungere l’accordo con il venditore. Per esempio, sul metodo di finanziamento a lungo termine.

Nell’attesa di capire quanti soldi eventualmente saranno nuovamente disponibili, è tempo dei primi bilanci. Il presidente di Motus-e, Fabio Pressi è tornato a criticare le modalità dell’Ecobonus: “Guardando al futuro, sarà importante capitalizzare questa esperienza e guardare alle migliori pratiche internazionali, dove incentivi anche più contenuti, ma stabili e programmati nel tempo, hanno garantito continuità al mercato fino sostanzialmente a non essere più necessari”.

Alcune dei commenti ricevuti dalla redazione di Vaielettrico mettono in evidenza alcune lacune delle regole per l’accesso ai fondi. Per esempio, più di un automobilista ha segnalato come, pur avendo tutti i requisiti, non ha ottenuto il via libera al voucher perché risultava in possesso del veicolo da meno di sei mesi (uno dei requisiti necessari). In realtà, il sistema non ha previsto la possibilità di un “cambio targa”. Oppure, la mancanza di procedure di controllo per chi ha fatto acquistare l’auto da un parente e rivenderà la macchina fra due anni.