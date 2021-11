Incentivi ballerini: “Basta, prendo una Panda a metano”

Incentivi ballerini e due acquirenti, tra i tanti, in fuga dall’elettrico. Renato e Gianluca ci scrivono tutta la frustrazione per il bonus statale che va e viene, togliendo ogni certezza a chi vorrebbe acquistare un’auto elettrica.

Incentivi ballerini / “Troppa incertezza, mi prendo una Panda usata a metano”

“C omincio con questa frase ,”Aspettando tempi… migliori”. O meglio “Aspettando incentivi più mirati verso chi vuole acquistare un’elettrica”. Non so che giochini stanno facendo per quanto riguarda gli incentivi, ma sono andato 3 volte, senza contare le telefonate, ma la risposta era sempre la stessa: “Venga con i prossimi incentivi”. Mi sono stufato. Ho trovato una vecchia Panda a metano di 10 anni, che per il breve tragitto che devo fare al giorno mi va per il momento molto bene. Però l’elettrico per me sarebbe l’ideale. Che cosa mi potete dire in proposito? Perché noi italiani “normali” dobbiamo sempre sottostare a questi sotterfugi, o meglio dire furbetti? “ . Renato Massone.

Incentivi ballerini: una vergogna a cui reagire così

Risposta. Renato ha ragione da vendere. Questo giochetto di prestigio per cui gli incentivi vengono stanziati e subito accaparrati dai soliti furbetti è una vera vergogna. Il copione si è ripetuto anche pochi giorni fa, il 27 ottobre: 65 milioni, stanziati per elettriche e ibride plug-in, bruciati in poche ore. Questo per un meccanismo perverso che consente ai concessionari di prenotare il bonus e di effettuare o meno il contratto di acquisto entro giugno 2022. I punti fermi a questo punto sono due. Il primo riguarda il governo che, nel deliberare gli incentivi per l'anno prossimo, deve trovare un rimedio contro questa furbata. Il secondo riguarda i potenziali clienti, a cui consigliamo di perfezionare l'acquisto nei primissimi giorni del 2022. Per quel periodo la dotazione disponibile per il bonus sarà sicuramente consistente, tale da non esaurirsi in poche ore com'è invece accaduto pochi giorni fa.

E questo è lo sfogo di Gianluca, tra dubbi e frustrazione: ha una vecchia Alfa 156…” “ H o 36 anni e abito in Friuli Venezia Giulia. Sono da sempre appassionato della mobilità elettrica (sono stato il primo della mia regione ad acquistare uno scooter “125” con batterie al litio nel lontano 2010). Ma ammetto che ultimamente il mio desiderio di poter acquistare un’auto elettrica (full o plug-in) sta lentamente scemando. Nonostante ci sia un’ampia scelta di veicoli green sul mercato a prezzi impensabili fino a pochi anni fa, mi vergogno a dirlo ma probabilmente dovrò acquistare un’auto termica. Posseggo una ecologissima Alfa Romeo 156 SW 1.8 benzina del 2003 che mi sta abbandonando. Ed ho giustamente intenzione da più di un’anno di sostituirla con un veicolo possibilmente full electric famigliare, quindi station wagon o SUV con bagaglio capiente da almeno 450-500. Sono consapevole che volere un’auto termica di queste dimensioni implica una spesa di almeno 20.000 euro, ma come budget per un’eventuale mezzo elettrico sono disposto ad “investire” 5.000 euro in più “ .

“….mi piaceva la Skoda Enyaq, ma il prezzo è aumentato e gli incentivi calati”

“ Ero innamorato da subito della Skoda Enyaq, ed all’inizio il prezzo netto della versione base con incentivi statali arrivava a 28.000 euro netti. Davvero troppi considerando che non aveva nessun optional. E mesi fa c’era la speranza concreta di poter usufruire del noto Bonus del 40% con ISEE sotto i 30.000 euro (con cui avrei ne avrei speso circa 6.000 in meno). Tra l’altro ho rifatto dallo stesso concessionario un nuovo preventivo della stessa versione ma il prezzo è aumentato fino a sfondare quota 30.000. La causa? Incentivi minori e aumento prezzo dell’auto causa crisi dei microchip. Ottimo direi. Non potendomi accontentare delle dimensioni della Nissan Leaf, né ovviamente di utilitarie tipo Dacia Spring ecc…ho dovuto optare per un’auto plug-in. Con cui almeno viaggiare in elettrico quotidianamente per recarmi al lavoro. Se, compresi di incentivi statali i veicoli nuovi PHEV sono maggiormente costosi dei pari livello elettrici, ho dovuto cercare solamente nel vasto mare delle auto usate “. “Ho ripiegato su una Mitsubishi plug-in, ma anche qui…” “ Mi sono innamorato di una Mitsubishi Outlander plug-in 2.0 del 2015 (meno di 100.00 km.) che mi sarei portato via a 18.000 euro netti se non fosse che: – la garanzia del pacco batterie è scaduta nel 2018 e non sono rigenerabili. Costo eventuale della sostituzione circa 10.000 euro. –il concessionario garantisce 12 mesi parte termica ed elettrica, ma non cita le batterie. – ho contattato varie officine Mitsubishi le quali chiaramente mi hanno detto che “non sanno dove mettere le mani sulla parte elettrica della Outlander”. Ciao ciao. Visto che un’auto ibrida non può viaggiare solo con il motore termico funzionante, ed acquistare una full Hybrid e mild Hybrid non mi interessa, ditemi voi perché non dovrei acquistare una Volkswagen Passat 2.0 diesel con pochi anni di vita a 15.000 euro? L’unica speranza è aspettare gennaio e pregare ci siano altri incentivi statali (in Friuli neanche a parlarne, ovviamente). E magari acquistare la nuova MG5, station wagon della MG, con tutte le incognite del caso…Ditemi la vostra “ . Gianluca Braida.