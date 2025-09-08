Incentivi auto: la Francia aggiunge 1.000 euro, l’Italia li rinvia a ottobre

La Francia aggiunge altre 1.000 euro di bonus agli incentivi già stanziati per chi rottama la sua auto a combustione per un modello green. Essenziale che l’auto acquistata sia assemblea in Europa con una batteria Europa. In Italia, il governo rinvia di almeno un mese il via libera definitivo agli incentivi già previsti dal decreto. Occorre dare tempo all’Istat di ridefinire i comuni che fanno parte delle “aree urbane funzionali”

Su potrebbe anche fare della facile ironia sulle scelte del governo. Hanno voluto dividere in due l’Italia, tra chi potrà accedere agli incentivi e chi ne verrà escluso: saranno destinati solo a chi risiede nelle “aree urbane funzionali. Ne fanno parte le grandi città e quei comuni che ne sono attratti per ragioni economiche, di lavoro o di attrazione “culturale”. In pratica, buona parte delle piccole cittadine e dei piccoli comuni della provincia italiana ne sono escluse.

Ma quando hanno approvato il decreto sugli incentivi assegnati per il passaggio all’elettrico, non avevano ancora a disposizione l’elenco completo ed aggiornato dei comuni che fanno parte di queste zone geografiche “funzionale”. Ragione per cui – come ha spiegato un paio di giorni fa il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto – è stato chiesto all’Istat in base ai dati più aggiornati di provvedere. Il che fa slittare di almeno un mese il via libera alle prenotazioni degli incentivi, quando sarà a disposizione il portale dedicato.

Incentivi auto rinviati a ottobre: l’Istat deve aggiornare la mappa dei comuni che sono “funzionali” alle aree metropolitane

Un “paletto” che taglia fuori tutti gli automobilisti che abitano in comuni che non gravitano sulle grandi città e che sono stati esclusi dalla misura. Una scelta che ha già sollevato polemiche ma che l’esecutivo – al momento – non sembra voglia rivedere.

Del resto, il tema degli incentivi rimane al centro del dibattito sul futuro dell’automotive in Europa. Il governo francese, nonostante le difficoltà di finanza pubblica, ha deciso di aggiungere altri 1.000 euro al bonus già stanziato. Verrà assegnato a chi acquisterà auto assemblate nella Ue e dotate di una batteria costruita sempre in Europa. Il nuovo incentivo va a integrare il bonus ecologico, finanziato da certificati di risparmio energetico, che può arrivare fino a 4.200 euro.

La “ratio” del provvedimento è abbastanza evidente. Cercare di contrastare in qualche modo la prossima invasione delle auto prodotte dalle case di Pechino o dotate di tecnologia cinese. E la Francia, assieme alla Germania e alla Spagna, ha la maggiore quota di auto prodotto nel Vecchio continente.

Ma su questo tema, le case cinesi non stanno di certo a guardare. Il numero uno del settore Byd sta promuovendo una sua campagna. Per tutto il mese di settembre che prevede un contributo fino a 10mila euro per chi rottama la sua auto (fino alla categoria euro 5) acquistando un nuovo modello. Una campagna che non prevede paletti del tipo area di residenza o limite Isee.

Una mossa di posizionamento di mercato, per quanto la casa cinese sia convinta che con gli incentivi non si vada lontano. Lo ha spiegato ieri Alfredo Altavilla, special advisor di Byd in Europa: “Se davvero vogliamo svecchiare un parco auto pre-Euro6 di 24,5 milioni di automobili in Italia dobbiamo avere un programma fatto dall’Europa pluriennale“. Gli incentivi “per poche migliaia di macchine mi sembrano destinate a svuotare l’oceano con un cucchiaino. La commissione Ue – ha concluso – è stata molto veloce a mettere la tagliola del 2035 sui motori termici, molto meno chiara e trasparente su come ci si arriva“.