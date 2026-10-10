Incentivi auto: Italia zero, Croazia 9.000 euro

Gli incentivi in Italia per le auto elettriche sono a zero, in Germania in pochi mesi hanno portato a incrementare la flotta elettrica di 100mila unità e ora arriva la Croazia che da questo mese avvia un programma che concede fino a 9mila euro per l’acquisto di un’auto a batteria. Nel nostro Paese dopo il boom dell’ecobonus, risorse finite in pochi minuti e tanti rimasti a bocca asciutta, è arrivato il Fondo Automotive, ma la gran parte delle risorse sono state destinate all’industria. A cui si aggiunge il sostegno ai veicoli commerciali leggeri, anche termici, alle colonnine, ma escludendo una parte di e-drivers che avevano investito prima del 26 giugno. Resta il leasing sociale, ma c’è da aspettare al 2027 e anche qui il programma non è solo elettrico ma finanzia anche le auto inquinanti. Interessante il programma croato: gli incentivi non sono più gestiti dai concessionari, ma da una struttura centrale.

La Croazia investe 20 milioni con incentivi fino a 9mila euro

Venti milioni sembrano pochi ma la Croazia ha solo 3,82 milioni di abitanti, molto più piccola di Lombardia (oltre 10 milioni), Lazio (5,7 milioni) e Sicilia (4,7 milioni). Il Fondo croato per la tutela ambientale e l’efficienza energetica (FZOEU) ha stimato di coprire circa 3.000 domande di finanziamento per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici.

Da tempo il Paese balcanico sostiene l’elettrificazione, ma con questo ultimo bando ha introdotto alcune modifiche:

L’importo del contributo concesso a ciascun beneficiario è ora basato sul prezzo di acquisto lordo del veicolo, IVA inclusa.

Per le auto elettriche con prezzo fino a 35.000 euro, il sussidio massimo è di 9.000 euro.

Per i veicoli con prezzo compreso tra 35.000 e 62.500 euro, l’incentivo è limitato a 7.000 euro.

I veicoli con costo superiore a 62.500 euro non sono idonei a ricevere alcun finanziamento pubblico.

Il programma copre anche l’acquisto di veicoli elettrici leggeri delle categorie L1–L7, tra cui ciclomotori, motocicli e veicoli a tre o quattro ruote. Per questi mezzi, l’incentivo massimo è di 2.500 euro, con un prezzo di acquisto lordo che non deve superare 35.000 euro per poter accedere al contributo.

Inoltre, il nuovo schema introduce un tetto percentuale: il bonus statale può coprire al massimo il 40% del prezzo lordo del veicolo, sia per le auto elettriche sia per i veicoli elettrici leggeri.

Per ottenere l’incentivo massimo di 9.000 euro, il prezzo lordo dell’auto elettrica deve quindi essere almeno pari a 22.500 euro.

Il contributo non sarà più gestito dalle concessionarie

Cambia anche la procedura di richiesta. Le domande non saranno più gestite attraverso le concessionarie, ma direttamente tramite la piattaforma digitale eFZOEU. I richiedenti dovranno essere verificati tramite il sistema di identificazione elettronica NIAS. Inoltre, la domanda deve includere un preventivo vincolante del concessionario, con indicazione di produttore, modello, tipo di motorizzazione e classe del veicolo. Sono richiesti anche un certificato di residenza non più vecchio di 30 giorni e una dichiarazione firmata.

Le domande saranno elaborate in ordine cronologico. Poiché nei programmi precedenti i fondi si sono esauriti rapidamente, il Fondo raccomanda di preparare per tempo l’accesso digitale.

È consentita una sola domanda di finanziamento per persona. Oltre agli acquisti in contanti, sono ammissibili anche i veicoli acquisiti tramite leasing finanziario, mentre il noleggio a lungo termine è escluso. Il veicolo non deve essere stato pagato prima dell’avvio ufficiale del programma di incentivi; è tuttavia consentito aver versato un acconto, purché effettuato nel 2026.

In Croazia investiti 63 milioni per 11mila veicoli, integrazione con i pannelli

Negli ultimi anni, la Croazia ha stanziato circa 63 milioni per l’acquisto di oltre 11.000 veicoli a basse emissioni. Lo scorso anno, le imprese hanno inoltre ricevuto 21 milioni per circa 2.500 veicoli commerciali, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel sito del fondo croato si spinge ad investire anche sui pannelli domestici. Si legge: «Con il nuovo bando prosegue così un programma pluriennale, realizzato in collaborazione con il Ministero della tutela ambientale e della transizione verde, che mira ad accelerare l’elettrificazione del parco veicoli e a ridurre le emissioni del settore dei trasporti, soprattutto in combinazione con l’uso di energia da fonti rinnovabili. Oltre a contribuire agli obiettivi nazionali, la mobilità elettrica può offrire notevoli risparmi ai cittadini che ricaricano i propri veicoli tramite impianti fotovoltaici domestici, anch’essi cofinanziati dal Fondo».

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