Incentivi auto, il testo è pronto. Ma cosa aspettano?

Nonostante il pressante appello di ieri da parte di Unrae e Federauto l’attesissimo Dpcm sugli incentivi auto 2024 non è ancora comparso in Gazzetta Ufficiale. Bollinato in mattinata era atteso entro sera per entrare ufficialmente in vigore da domani.

Il testo definitivo circola già. Stanzia per quest’anno 950 milioni. In realtà l’importo totale è di soli 793 milioni, sottraendo quello che è già stato erogato con i precedenti incentivi dall’inizio anno fino ad oggi.

Gli incentivi sono così suddivisi:

-per acquisto o leasing di auto elettriche con emissioni fino a 20 grammi di CO2 per km ci sono 240 milioni;

-alle auto termiche o full hybrid (61-135 grammi CO2/km) vanno 402 milioni, che scendono a 283 considerano i 120 milioni già utilizzati;

-alle ibride plug-in (20-60 grammi CO2/km) 140 milioni;

-per l’acquisto di auto usate 20 milioni;

-per moto, scooter, tricicli e quadricicli elettrici 32,5 milioni e 5 per quelli a motore termico;

-53 milioni vanno ai veicoli commerciali;

-50 milioni per il noleggio a lungo termine;

-10 milioni per installazione di impianti a Gpl e metano sulle auto.

Incentivi massimi sono di 13.750 euro per acquistare un’auto elettrica nuova, con rottamazione di una vecchia da Euro 0 fino a Euro 2, se il reddito familiare (Isee) è inferiore a 30 mila euro.