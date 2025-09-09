Incentivi, decreto in Gazzetta con sorpresa: bonus anche per le ibride?

Il decreto incentivi auto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: ora si aspetta soltanto il via libera del portale dove sarà possibile prenotare il bonus fino a 11 mila euro. Ma nel testo si apre alla possibilità che l’incentivo non sia destinato soltanto all’acquisto di un’auto elettrica, ma anche alle ibride. Lo prevede il meccanismo “ecoscore” il criterio del punteggio ambientale, il cosiddetto eco-score, che valuta l’impronta di carbonio di un veicolo per l’intero ciclo di vita.

Come dicevano gli antichi, “in cauda venenum”. In questo caso, la pillola avvelenata si trova in coda al decreto appena pubblicato in Gazzetta ufficiale. Dopo aver ribadito i “paletti” per accedere agli incentivi – a cominciare dal contestato criterio geografico delle aree funzionali – il testo introduce una variante di cui non si era mai parlati finora: il meccanismo dell’ecoscore.

Di cosa si tratta? In buona sostanza, di un punteggio ambientale. Viene valuta l’impronta di carbonio di un veicolo per l’intero ciclo di vita. Secondo domanda: un modo per inserire nell’elenco dei veicoli che possono accedere ai bonus anche gli ibridi? Se non anche i motori endotermici se alimentati con biocarburanti?

Ecoscore, un punteggio che valuta l’impronta di carbonio

La domanda è legittima, anche se il decreto non precisa se sarà già possibile calcolare l’ecoscore in questa tornata di incentivi. Nel testo si legge soltanto che “potrà essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione. In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili. Sarà cura del Mase provvedere alla pubblicazione del predetto elenco dei veicoli incentivabili”.

Tutto fa pensare che da parte del governo sia stato inserito un ultimo paragrafo per dimostrare alle case automobilistiche, ai rappresentanti della filiera e dei concessionari, che l’Italia è schierata per la “neutralità tecnologica”. E che appoggerà la richiesta di un rinvio da parte della Commissione Ue degli obiettivi di decarbonizzazione al 2035.

Allo stesso tempo prosegue nella politica di incentivi che presentano più problemi che soluzioni. Come si vede per il contestato criterio per cui i bonus saranno assegnati solo a chi risiede nella “aree urbane funzionali. Ne fanno parte le grandi città e quei comuni che ne sono attratti per ragioni economiche, di lavoro o di attrazione “culturale”. In pratica, buona parte delle piccole cittadine e dei piccoli comuni della provincia italiana ne sono escluse.

Ed è proprio a causa delle “aree funzionali” che il governo ha deciso di rinviare a ottobre la partenza del portale sul quale iscriversi per avere il bonus al mese. Quando è stato approvato il decreto sugli incentivi assegnati per il passaggio all’elettrico, non era ancora disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei comuni che fanno parte di queste zone geografiche “funzionale”. Ragione per cui – come ha spiegato un paio di giorni fa il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto – è stato chiesto all’Istat in base ai dati più aggiornati di provvedere. Il che fa slittare di almeno un mese il via libera alle prenotazioni degli incentivi, quando sarà a disposizione il portale dedicato.

Insomma, si avanza piano tra varie ipotesi, poche certezze e tante contestazioni.