Incentivi auto fra proteste e proposte: “Certificare il pendolarismo no?”

Non si placano le proteste dei lettori contro gli incentivi auto a “macchia di leopardo”. I più, esclusi a causa del comune di residenza non compreso tra le FUA, si limitano a giurare che continueranno a viaggiare con le loro vecchiette a benzina o diesel.Ma qualcuno suggerisce modifiche al decreto ministeriale. Per esempio, Fabio. Continuate a inviare domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Basterebbe certificare il pendolarismo

“Scrivo a voi così da essere magari in tanti e poter riuscire a cambiare alcune cose nel futuro provvedimento. Per ovviare in parte al discorso della residenza, basterebbe , secondo me, aggiungere una piccola postilla e cioè: chi non risiede in una area urbana funzionale, e nelle aree di pendolarismo, ma si sposta per motivi lavorativi in queste aree può usufruirne.

Faccio il mio esempio: io vivo in un piccolo comune tra Lombardia e Piemonte e regolarmente mi sposto a Milano per lavoro, e lavorando su turni, ho la necessità di utilizzare l’auto. Ho un ISEE sotto i 30000€ e una auto da rottamare Euro 3. Ma ad oggi non posso usufruire degli incentivi perché il mio comune non rientra in queste categorie.

Il tutto si potrebbe fare in modo molto semplice con una semplice autocertificazione dove si attesta il luogo di lavoro. Così facendo si aiutano quelle persone che pur non essendo residenti in queste aree, ma spostandosi in queste aree, purtroppo inquinano di più dei residenti. Grazie e spero che anche tramite il vostro supporto si possa fare sentire la voce del popolo„. Fabio Marziani

Faccio 110 km al giorno per lavoro, ma senza incentivi…

“Vivo in provincia di Catanzaro, a Badolato 88060. Volevo finalmente cambiare la mia auto di 24 anni fa , ma se le cose stanno così dovrò riparare il possibile. Oltre che la mia sede di lavoro è appunto il capoluogo e faccio 110 km al giorno a/r. Grazie per l’occasione di esprimere il mio pensiero , credo che ne farete buon uso„ . Giuseppe Argiro

Fallimento pilotato per dire: gli italiani non vogliono l’auto elettrica

“Leggo con amara contentezza di non essere il solo a sentirmi “discriminato” da questa scelta sui criteri per l’accesso agli incentivi. Mi chiedo: è un modo affinchè la cifra messa a disposizione duri più delle 8 ore della volta precedente?

È un modo per pilotare un fallimento e strumentalizzare la situazione per dire: nonostante gli incentivi, gli italiani hanno fatto capire che non vogliono l’elettrico?

Trovo assurdo che a parità di tasse, diritti, cittadinanza, ci sia questa discriminazione geografica. Bisogna ridurre l’inquinamento o no? L’auto elettrica fa bene sempre, chiunque la acquisti. Inoltre permettere l’acquisto anche in zone più lontane dalle aree metropolitane, creerebbe le condizioni per cui ci sarebbe maggior richiesta di punti di ricarica laddove non ce ne sono, ed avremmo una rete molto più capillare di adesso. Avrei voluto cambiare la mia euro 4 o la mia Euro 5 ma credo che le riparerò e continuerò a camminare ed inquinare, ahimè„. Francesco Papa

Nel Lucchese incentivi ai termocamini, ma non all’auto elettrica

“Volevo aggiungermi alle numerose persone che stanno protestando per il paletto inerente la residenza. Vivo nella piana Lucchese che è interessata da una campagna della regione Toscana che permette di sostituire il caminetto aperto con un termocamino usufruendo di un incentivo a fondo perduto pari a 2000€ con lo scopo di abbassare gli inquinanti.

Però sia Lucca che Pistoia, province interessate dal bando, non sono presenti nel SITUAS dell’ ISTAT vanificando la rottamazione della mia euro 2. Spero vivamente che lo Stato dia l’opportunità a tutti i cittadini di poter usufruire di questa legge„. David Petri

Risposta- Gli incentivi “a pioggia”, senza alcun paletto che circoscriva la platea dei beneficiari, rischiano di premiare chi ne ha meno bisogno e risultare poco efficaci a raggiungere l’obiettivo. L’esempio del Superbonus 110% ce lo insegna: ne hanno fruito i benestanti e ha prodotto l’efficientamento di meno del 4% degli edifici, pur con enormi costi per le casse dello Stato.

Quindi non siamo contrari per principio ai limiti imposti dal decreto sugli incentivi auto elettriche: giusto incentivare le auto elettriche piccole e medie; giusto anche selezionare la platea in base al reddito, benchè stabilire quale sia il reddito effettivo, in un paese a forte evasione come l’Italia, sia quasi impossibile.

Ma la discriminazione territoriale introdotta con il criterio delle aree urbane funzionali (FUA) proprio non ci convince. Per due motivi.

Primo: proprio le FUA sono le aree meglio servite dai servizi pubblici, oltretutto già oggetto di grandi investimenti con gli stessi fondi del Pnrr. Dove i cittadini dispongono di valide alternative all’auto privata la mobilità privata andrebbe semplicemente disincentivata. Risolvendo così sia i problemi di inquinamento, sia quelli, altrettanto gravi, della congestione urbana. Viceversa l’auto privata, meglio se elettrica, è uno strumento di mobilità indispensabile per chi vive nei comuni periferici, quasi sempre “dimenticati” dal trasporto pubblico.

Secondo: le FUA sono state disegnate su dati obsoleti (2011) e parziali. Sono perciò uno strumento grezzo, che taglia con l’accetta una realtà molto più articolata e complessa. Prevedere una certa flessibilità, con deroghe per chi dimostra esigenze di pendolarismo come suggerisce Fabio, potrebbe essere una soluzione da tenere in considerazione.

