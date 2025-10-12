Potevano essere pensati meglio, ma gli incentivi per rottamare l’auto inquinante e acquistare l’auto elettrica questi sono e tali restano: un’ opportunità da non perdere. Tutti pronti, quindi, per il via di mercoledì prossimo 15 ottobre. Le 39mila auto a emissioni zero nuove che si stima vengano acquistate con il bonus rappresenteranno una bella boccata d’ossigeno per tutti i cittadini che riusciranno ad aggiudicarsele. Ma occorre arrivare preparati all’appuntamento. Ecco allora una Guida Facile alle procedure per partecipare al bando.
🔍 Cos’è il bonus?
È un contributo a fondo perduto previsto dal Pnrr per chi acquista un’auto elettrica nuova e ne rottama una termica (fino a Euro 5). Obiettivo: rinnovare il parco auto nazionale con mezzi a zero emissioni.
🕒 Quando si può richiedere e come
- A partire dal 15 ottobre 2025, fino ad esaurimento fondi
- Si accede dal portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a questo indirizzo https://www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it/index.html.
- L’attivazione per le persone fisiche sarà comunicata a brave
👤 Per chi? Le persone fisiche
✅ Requisiti
- Acquisto di un solo veicolo nuovo elettrico (categoria M1, solo auto elettrica).
- Prezzo massimo: 35.000 € (IVA e optional esclusi).
- Residenza in area urbana funzionale (città con più di 50mila abitanti e le zone di pendolarismo collegate)
- Rottamazione obbligatoria di un veicolo termico (categoria M1, fino a Euro 5).
- Il veicolo rottamato deve essere intestato da almeno 6 mesi al beneficiario o a un familiare maggiorenne dello stesso nucleo ISEE.
- Il nuovo veicolo deve restare intestato al beneficiario per almeno 24 mesi.
📌 Come si riceve il bonus
Il bonus viene scalato direttamente dal prezzo dal venditore. Non è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei.
💼 Risorse disponibili
- Il fondo totale è di 597.320.000 € – (fondi Pnrr)
- Potrà essere integrato con altre risorse del ministero, senza modificare il decreto
🖥️ Dove registrarsi per ottenere il bonus
La persona fisica che intende richiedere il bonus deve registrarsi sulla piattaforma informatica realizzata dal Ministero.
📋 Cosa serve per la registrazione
Al momento della registrazione, bisogna inserire:
- Una autocertificazione che attesti la residenza in un’area urbana funzionale.
- La targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato al richiedente da almeno sei mesi.
- L’indicazione se il bonus sarà utilizzato a proprio favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne dello stesso nucleo familiare.
🎁 Generazione del bonus
Dopo essersi registrato sulla piattaforma informatica si può generare il proprio bonus.
✅ Validazione del bonus
Una volta generato, il bonus deve essere validato entro 30 giorni presso un venditore autorizzato. Se non viene validato in tempo, torna disponibile nel fondo residuo e può essere richiesto nuovamente, fino a esaurimento delle risorse.
📅 La validazione deve avvenire entro il 30 giugno 2026, data limite per firmare il contratto d’acquisto.
📑 Cosa fa il venditore per validare il bonus
Al momento della firma del contratto, il venditore deve inserire sulla piattaforma:
- Il codice del voucher
- Il prezzo del veicolo
- L’importo dell’IVA
- L’eventuale acconto versato (il bonus non può essere usato come acconto)
🕒 Queste informazioni devono essere caricate entro 30 giorni dalla generazione del bonus.
🔄 Rottamazione del veicolo
- Il veicolo da rottamare deve essere consegnato insieme al veicolo nuovo.
- Entro 30 giorni dalla consegna, il venditore deve: Portare il veicolo usato a un demolitore autorizzato; Richiedere la cancellazione per demolizione; Inserire sulla piattaforma la data di consegna del nuovo veicolo e quella della rottamazione.
🚫 Il veicolo rottamato non può essere rimesso in circolazione. Deve essere smaltito in centri autorizzati, anche tramite le case costruttrici.
📄 Fatturazione
Il venditore deve emettere la fattura elettronica
🔒 Responsabilità dei beneficiari e dei venditori
Devono garantire:
- Una gestione corretta e trasparente delle risorse pubbliche, evitando frodi, sprechi e doppi finanziamenti.
- La conservazione della documentazione relativa all’acquisto e alla rottamazione, su supporto cartaceo o digitale, per garantire la tracciabilità delle operazioni.
- La disponibilità immediata di tutta la documentazione su richiesta del Ministero o degli enti di controllo.
- La comunicazione tempestiva al Ministero di eventuali procedimenti giudiziari o irregolarità legate all’operazione.
❌ Revoca del bonus e controlli
Il bonus può essere annullato e le somme già erogate devono essere restituite se si verificano:
- ❗ False dichiarazioni al momento della registrazione o in qualsiasi fase del processo.
- 🚗 Vendita del veicolo acquistato prima dei 24 mesi obbligatori.
- 📄 Violazioni gravi degli obblighi previsti dal programma.
- 💶 Utilizzo scorretto delle risorse o mancato rispetto delle condizioni previste.
In caso di irregolarità, il Ministero può disattivare il bonus e avviare il recupero delle somme indebitamente utilizzate.
💸 Restituzione del contributo
Se il bonus viene revocato, il beneficiario deve restituire l’importo entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale