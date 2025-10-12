





Potevano essere pensati meglio, ma gli incentivi per rottamare l’auto inquinante e acquistare l’auto elettrica questi sono e tali restano: un’ opportunità da non perdere. Tutti pronti, quindi, per il via di mercoledì prossimo 15 ottobre. Le 39mila auto a emissioni zero nuove che si stima vengano acquistate con il bonus rappresenteranno una bella boccata d’ossigeno per tutti i cittadini che riusciranno ad aggiudicarsele. Ma occorre arrivare preparati all’appuntamento. Ecco allora una Guida Facile alle procedure per partecipare al bando.

🔍 Cos’è il bonus?

È un contributo a fondo perduto previsto dal Pnrr per chi acquista un’auto elettrica nuova e ne rottama una termica (fino a Euro 5). Obiettivo: rinnovare il parco auto nazionale con mezzi a zero emissioni.

🕒 Quando si può richiedere e come

A partire dal 15 ottobre 2025, fino ad esaurimento fondi

Si accede dal portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a questo indirizzo https://www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it/index.html.

L'attivazione per le persone fisiche sarà comunicata

👤 Per chi? Le persone fisiche

✅ Requisiti

Acquisto di un solo veicolo nuovo elettrico (categoria M1, solo auto elettrica).

Prezzo massimo: 35.000 € (IVA e optional esclusi).

Residenza in area urbana funzionale (città con più di 50mila abitanti e le zone di pendolarismo collegate)

Rottamazione obbligatoria di un veicolo termico (categoria M1, fino a Euro 5).

Il veicolo rottamato deve essere intestato da almeno 6 mesi al beneficiario o a un familiare maggiorenne dello stesso nucleo ISEE.

Il nuovo veicolo deve restare intestato al beneficiario per almeno 24 mesi.

📌 Come si riceve il bonus

Il bonus viene scalato direttamente dal prezzo dal venditore. Non è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei.

💼 Risorse disponibili

Il fondo totale è di 597.320.000 € – (fondi Pnrr)

Potrà essere integrato con altre risorse del ministero, senza modificare il decreto

🖥️ Dove registrarsi per ottenere il bonus

La persona fisica che intende richiedere il bonus deve registrarsi sulla piattaforma informatica realizzata dal Ministero.

📋 Cosa serve per la registrazione

Al momento della registrazione, bisogna inserire:

Una autocertificazione che attesti la residenza in un’area urbana funzionale.

La targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato al richiedente da almeno sei mesi.

L’indicazione se il bonus sarà utilizzato a proprio favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne dello stesso nucleo familiare.

🎁 Generazione del bonus

Dopo essersi registrato sulla piattaforma informatica si può generare il proprio bonus.

✅ Validazione del bonus

Una volta generato, il bonus deve essere validato entro 30 giorni presso un venditore autorizzato. Se non viene validato in tempo, torna disponibile nel fondo residuo e può essere richiesto nuovamente, fino a esaurimento delle risorse.

📅 La validazione deve avvenire entro il 30 giugno 2026, data limite per firmare il contratto d’acquisto.

📑 Cosa fa il venditore per validare il bonus

Al momento della firma del contratto, il venditore deve inserire sulla piattaforma:

Il codice del voucher

Il prezzo del veicolo

L’importo dell’IVA

L’eventuale acconto versato (il bonus non può essere usato come acconto)

🕒 Queste informazioni devono essere caricate entro 30 giorni dalla generazione del bonus.

🔄 Rottamazione del veicolo

Il veicolo da rottamare deve essere consegnato insieme al veicolo nuovo.

Entro 30 giorni dalla consegna, il venditore deve: Portare il veicolo usato a un demolitore autorizzato; Richiedere la cancellazione per demolizione; Inserire sulla piattaforma la data di consegna del nuovo veicolo e quella della rottamazione.

🚫 Il veicolo rottamato non può essere rimesso in circolazione. Deve essere smaltito in centri autorizzati, anche tramite le case costruttrici.

📄 Fatturazione

Il venditore deve emettere la fattura elettronica

🔒 Responsabilità dei beneficiari e dei venditori

Devono garantire:

Una gestione corretta e trasparente delle risorse pubbliche, evitando frodi, sprechi e doppi finanziamenti.

La conservazione della documentazione relativa all’acquisto e alla rottamazione, su supporto cartaceo o digitale, per garantire la tracciabilità delle operazioni.

La disponibilità immediata di tutta la documentazione su richiesta del Ministero o degli enti di controllo.

La comunicazione tempestiva al Ministero di eventuali procedimenti giudiziari o irregolarità legate all’operazione.

❌ Revoca del bonus e controlli

Il bonus può essere annullato e le somme già erogate devono essere restituite se si verificano:

❗ False dichiarazioni al momento della registrazione o in qualsiasi fase del processo.

🚗 Vendita del veicolo acquistato prima dei 24 mesi obbligatori.

📄 Violazioni gravi degli obblighi previsti dal programma.

💶 Utilizzo scorretto delle risorse o mancato rispetto delle condizioni previste.

In caso di irregolarità, il Ministero può disattivare il bonus e avviare il recupero delle somme indebitamente utilizzate.

💸 Restituzione del contributo

Se il bonus viene revocato, il beneficiario deve restituire l’importo entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale



