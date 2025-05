Incentivi auto elettriche anche nel 2025? Il governo ci pensa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dalla revisione degli obiettivi del PNRR potrebbero spuntare i fondi per un nuovo round di incentivi 2025 all’acquisto di auto elettriche. Ce lo segnala Giuseppe lamentando che questo sia a scapito del piano di potenziamento delle rete di ricarica. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Tornano gli incentivi auto elettriche 2025, ma a scapito delle nuove colonnine al Sud

“E con un colpo da maestro questo governo che aveva precedentemente tagliato in toto i fondi destinati agli incentivi sull’acquisto di auto nuove pare aver cambiato idea, e adesso sembra dirottare 600 milioni di euro dal piano per la costruzione di nuove colonnine per la ricarica ad un fantomatico fondo per la rottamazione auto, con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di nuove auto a zero emissioni (come si può leggere qui https://www.tgcom24. mediaset.it/economia/ revisione-pnrr-rottamazioni- biometano_98425135-202502k. shtml).

Secondo voi è lecito aspettarsi un nuovo piano di incentivi a stretto giro considerato che sono fondi PNRR e che quindi devono essere rendicontati entro il 2026? E questo come potrebbe impattare lo sviluppo dei network di ricarica, soprattutto al sud e isole (zona in cui tra l’altro risiedo e dove sicuramente le colonnine non abbondano)?„. Giuseppe Guarnieri

I bandi per nuove colonnine sono stati un flop: usare i fondi per rilanciare le vendite ha senso

Risposta- La possibilità che tornino gli incentivi per le auto a basse emissioni nel 2025 ci sono. E sono esattamente nei termini che dice lei. Si discute infatti di una revisione del PNRR (sarebbe la quinta in tre anni) per trasferire fondi da progetti che rischiano di non essere portati a termine nell’arco temporale richiesto dall’Europa, cioè entro il 2026, ad altri di più veloce realizzazione.

Tra questi, la Cabina di Regia sul PNRR, riunita ieri, parla anche di “incentivare il futuro della mobilita’ attraverso le automobili a basso impatto ambientale” recita il comunicato diffuso da Palazzo Chigi.

I fondi per il potenziamento della rete di ricarica rapida (639 milioni di euro per quasi 19.000 nuove stazioni) rischiano infatti di rimanere in larga parte inutilizzati causa il flop dei due bandi lanciati l’anno scorso. Qualcuno sostiene che i bandi fossero mal concepiti. Ma resta il fatto che gli operatori, soprattutto i due grandi Enel X e Plenitude, li hanno snobbati. L’acqua c’era, ma il cavallo non ha bevuto.

Del resto se la penetrazione delle auto alla spina non aumenta e resta in Italia inferiore al 10% del mercato fra BEV e PHEV, che ritorno può dare e in che tempi un investimento seppur finanziato a fondo perduto per il 40 per cento?

OK a due condizioni: incentivi 2025 solo alle elettriche e mai più la corsa al bonus dell’anno scorso

A noi pare che l’idea di ripartire dallo stimolo all’acquisto di auto elettriche non sia sbagliata. A due condizioni però.

Primo: dal momento che i fondi sono sottratti ad infrastrutture dedicate alle sole auto elettriche, non vorremmo che gli incentivi, con l’ambigua definizione di “auto a basso impatto ambientale” finissero anche alle mild e full hybrid e tanto meno alle termiche che nulla hanno a che fare con la ricarica.

Secondo: per una volta, almeno questa volta, si eviti la beffa della scorso anno quando i pochi fondi furono bruciati in otto di corsa selvaggia all’amico dell’amico del concessionario. Per cominciare, si pubblichino per tempo i requisiti per accedere agli incentivi e i termini per la presentazione delle domande. Poi si suddividano i fondi su due anni con la garanzia che chi perde il treno nel 2025 potrà prendere quello successivo, nel 2026. L’acquisto di un’auto da 25-30 mila euro va un minimo pianificata. Non si può improvvisare in tre giorni.

E vedrà, Giuseppe, che quando la penetrazione delle auto elettriche ricomincerà a crescere avvicinandosi alla media dei principali mercati europei (attorno al 20%) le colonnine arriveranno automaticamente anche dalle sue parti, perchè installarle sarà un affare.

