Incentivi auto elettrica fino a 11mila euro: il bando a settembre

A settembre arriverà il nuovo bando da 600 milioni per l’acquisto di veicoli elettrici in Italia. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin durante un’interrogazione parlamentare, confermando che verranno autorizzati i fondi non utilizzati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’obiettivo dichiarato è l’immatricolazione di almeno 39mila veicoli elettrici a zero emissioni entro giugno 2026

Il provvedimento è atteso da tempo e arriva con qualche novità rispetto a quanto annunciato in un primo tempo nella primavera scorsa. Gli incentivi saranno modulati in base all’ISEE dei richiedenti. Per i cittadini con un ISEE fino a 30mila euro, il contributo potrà arrivare fino a 11mila euro; per chi ha un reddito compreso tra 30mila e 40mila euro, l’importo massimo sarà di 9mila euro. Le microimprese, invece, potranno beneficiare di un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 20mila euro per ogni veicolo nuovo.

Incentivi auto, aperti anche ai veicoli commerciali

Il provvedimento si rivolge sia ai privati residenti in aree urbane funzionali – ovvero città e zone di pendolarismo adiacenti – per l’acquisto di veicoli elettrici di categoria M1 (veicoli destinati al traspprto di persone con 8 posti a sedere oltre il conducente). Sia alle microimprese che intendono acquistare veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 (autocarro leggeri destinato al trasporto merci, con un massa non superiore a 3,5 tonnellate) e categoria N2 (tra 3,5 e 12 tonnellate). L’erogazione degli incentivi sarà vincolata alla rottamazione di un veicolo termico, come previsto dalla recente revisione tecnica del Pnnrr approvata dall’Ecofin.

Per semplificare l’accesso al bando, verrà attivata una piattaforma informatica che permetterà ai cittadini di richiedere l’incentivo e, agli operatori del settore, di proporre i veicoli ammessi all’agevolazione. Una misura che il comparto automotive attende con urgenza, anche per scongiurare l’“effetto attesa” che ha rallentato le vendite in questi mesi, in attesa di incentivi più sostanziosi.

Auto elettrica, l’Italia resta indietro in Europa

Nonostante la crescita delle immatricolazioni elettriche, l’Italia resta in ritardo rispetto alla media europea. Nel primo semestre del 2025, i veicoli elettrici hanno rappresentato solo il 5,2% delle nuove immatricolazioni, raggiungendo il 6% nel mese di giugno: un dato lontano dai livelli di penetrazione registrati in altri Paesi europei, dove la mobilità elettrica ha già conquistato quote di mercato ben superiori.

Nel frattempo, a Bruxelles si discute di nuove strategie per accelerare la decarbonizzazione delle flotte aziendali, che rappresentano circa il 60% del parco auto europeo. La Commissione Europea ha aperto una consultazione – attiva fino all’8 settembre – per raccogliere proposte in vista di una nuova direttiva promossa dalla presidente Ursula von der Leyen. Si valuta l’introduzione di obiettivi nazionali vincolanti e incentivi dedicati alla transizione ecologica del parco aziendale.

Tra le ipotesi in discussione c’è anche l’obbligo per le flotte di convertire interamente la propria dotazione in veicoli elettrici. Non è ancora chiaro, però, se i nuovi obiettivi riguarderanno i singoli Stati, le imprese o le flotte stesse. In Italia, il tema è particolarmente rilevante: un’auto immatricolata su tre è destinata a una flotta aziendale.