





Incentivi auto, finalmente si parte. La piattaforma on line dove prenotarsi e presentare la domanda per l’ecobonus ha un giorno e un orario. Lo sportello dedicato a cittadini e microimprese sarà ufficialmente aperto il prossimo martedì 22 ottobre 2025, alle ore 12:00.

Telenovela incentivi, dopo mesi di attesa da parte di concessionarie e automobilisti, il ministero dell’Ambiente ha finalmente comunicato la data in cui parte la corsa agli incentivi. Per la rottamazione dei veicoli a motore endotermico e il contemporaneo acquisto di un veicoli, il governo ha messo a disposizione quai 600 milioni che saranno disponibili fino al prossimo 30 giugno. In realtà, non sono fondi pubblici: si tratta di uno stanziamento previsto dal Pnrr che avrebbe dovuto servire per la realizzazione di impianti di ricarica.

La comunicazione ufficiale è arrivata nel tardo pomeriggio. Mettendo così fine alla confusione che si era create nelle ultime settimane. L’apertura della piattaforma preparata da Sogei, la società informatica di Stato controllata dal ministero dell’Economia, era prevista in un primo tempo per il 15 ottobre. Una data ormai attesa da tutti gli interessati, ripetuta in tutte le guide e gli speciali dedicati dalla stampa generalista e specializzata alle regole per ottenere l’ecobonus. E mai messa in discussione dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza economica, che ha in carico il provvedimento.

Un corto circuito informativo che è deflagrato nella mattinata di ieri, quando una nota arrivato agli utenti che si erano registrato sulla piattaforma per le prenotazioni ha avvisato che l’inizio delle operazioni “non è prevista per il 15 ottobre“. E solo nel tardo pomeriggio la precisazione con cui ha cercato di rimediare: avevamo detto – è la sintesi della nota del ministero – che le prenotazioni sarebbero iniziate un mese dopo il via libera delle registrazioni per i concessionari, che avuto luogo il 23 settembre.

Incentivo, il tutorial del ministero dell’Ambiente

Chiarito l’equivoco con una nota finalmente chiara, le operazioni possono partire. Il Ministero ha predisposto dei video tutorial “distinti per tipologia di beneficiario, con istruzioni puntuali sulle modalità di accesso alla piattaforma e sulla procedura operativa da seguire“, si legge nel comunicato.

Non solo: “Per le microimprese sarà disponibile un link di consultazione diretta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che consentirà di verificare in tempo reale il plafond residuo ai fini dell’applicazione del regime “de minimis”, nel pieno rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea“. Ma potrebbe non essere finita qui, stando alla frase finale del comunicato del ministero dell’Ambiente: “Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica“.

Rimane da capire in quanto si esauriranno i fondi a disposizione. L’anno scorso 200 milioni furono assegnato in poche ore. Questa volta sono 600 milioni, ma l’attesa riguarda una platea più grande, visto che l’incentivo è “ricco” (fino a 11mila euro per chi ha un Isee sotto i 30mila euro). A cui si aggiungono gli sconti delle concessionarie. Senza scordare che rispetto a un anno fa la tecnologia delle batterie è progredita ulteriormente e ci sono più modelli di auto a disposizione. Così come proseguono le polemiche relative ai paletti posti dal governo, per cui per richiedere l’ecobonus occorre essere residenti in un Area funzionale urbana. In pratica, un’area metropolitana e comuni lgati da pendolarismo economico. Ma ci sarà modo di parlarne ancora…