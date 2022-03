Il governo aveva tolto gli incentivi alle auto a basse emissioni e ancora aspettiamo il dettaglio del nuovo round; ci sono Regioni che non li hanno mai concessi; ma esistono anche amministratori di piccoli Comuni che credono nella promozione della mobilità sostenibile.

Succede a Concesio, 15mila abitanti in provincia di Brescia, dove si mettono a disposizione dei cittadini 600 euro di incentivi per l’acquisto di un’auto elettrica, 200 per ciclomotori e motocicli, 100 per l’e-bike e 50 per la muscolare.

Il budget è limitato: solo 7mila euro. Ma il sindaco Agostino Damiolini promette di metterci altre risorse se le domande superano l’offerta. Non è proprio una spinta solo elettrica visto che 300 euro si concedono anche a chi acquista un veicolo con alimentazione a benzina/metano – benzina /gpl.

Un successo alla colonnina: 2.600 ricariche

Alla stampa locale, più precisamente a Brescia Oggi, il primo cittadino ha spiegato la scelta con i numeri delle quattro colonnine installate nel 2020, a cui di recente si è aggiunta una fast: hanno permesso 2.631 ricariche per 59mila kWh, 43 tonnellate di Co2 risparmiate e 400 mila chilometri percorsi dai veicoli che hanno fatto ricarica a Concesio.

L’energia erogata dal 2020 al 2021 si è impennata, segno che il servizio stimola la conversione in elettrico. Le colonnine vengono usate, quindi, si sta lavorando ad ampliare la rete. Fanno parte del circuito E-moving di A2A e sono alimentate con energia 100% rinnovabile.

LEGGI ANCHE: Tutti gli incentivi nazionali e regionali nel sito di Motus-E

Tutti gli incentivi: dall’auto alla ebike

Il Comune premia le emissioni zero, quindi il contributo per l’acquisto non è legato alla rottamazione di una vecchia auto. E per l’auto elettrica è doppio rispetto a chi sceglie il motore termico. Sono 600 euro, un bonus per nucleo familiare, per l’elettrico ma anche per le auto ibride. La metà per chi sceglie l’auto tradizionale.

Il contributo vale 200 euro per chi acquista ciclomotore o motociclo elettrico. Si scende a 100 euro per l’acquisto della e-bike e 50 per la muscolare ma non a uso sportivo.

Il contributo è riservato ai cittadini residenti e ai dipendenti del Comune, lodevolmente vengono considerati tali anche i precari con “contratto atipico”. Per quanto riguarda la partecipazione è abbastanza semplice, basta compilare un modulo molto chiaro, allegare un documento di identità e copia di fattura o ricevuta fiscale comprovante l’acquisto.

Una colonnina fast da 50 kW

Va sempre più veloce a Concesio dove a gennaio si è avviato l’accordo tra il Comune e A2a E-Mobility con l’ installazione, nell’area comunale vicino al centro commerciale Bennet e a fianco della Sp345, una Fast Charge.

Da un lato in DC fino a 50kW con connettore CCS o Chademo (in alternativa), e un lato in AC fino a 22 kW con connettore tipo 2. Lato DC e AC possono caricare contemporaneamente.

E sono in programma nuove installazioni.

