Incentivi anche dai Comuni: L’Aquila (da 4 a 8mila euro) e Este

Finito l’ecobonus nazionale restano i contributi di alcuni Comuni virtuosi. A L’Aquila incentivi fino a 4mila euro per i cittadini, fino a 8mila per le imprese. A Este fino a 600 e si finanziano anche scooter e bici. In Spagna hanno rifinanziato il fondo nazionale mentre in Italia si esclude. E si continuano a incentivare auto inquinanti.

A L’Aquila 500mila euro di contributi generosi a cittadini e imprese

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al bando comunale. Si tratta di 500mila euro che fanno parte di un programma pluriennale (leggi qui) da 1 milione complessivo.

I contributi:

Contributo a fondo perduto, pari al 30% del costo totale del veicolo ma non può superare gli 8.000 euro per i titolari di partita IVA

ma non può superare gli per i titolari di partita IVA fino a 4.000 euro per i privati cittadini, che hanno diritto anche all’ecobonus statale .

per i privati cittadini, che hanno diritto . Per le imprese si segue il regime de minimis (massimo per ciascuna “impresa unica” 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari)

Ma zero euro per gli ibridi: “Escluse tutte le tipologie”, una città verso l’elettrico

Se l’ecobonus nazionale sostiene e incentiva l’acquisto di auto termiche (da 60 a 120 grammi di emissioni contro lo 0-20 delle elettriche) a L’Aquila seguono sono abbastanza decisi: “Il presente intervento è un’azione di un più ampio progetto sulla mobilità elettrica“. Ci credono e, quindi, contributi solo alle elettriche: “Escluse tutte le tipologie ibride“.

Il sito L’Aquila Blog ha pubblicato dati interessanti: “Tra il 2022 e il 2023 l’immatricolazione di auto elettriche è aumentata del 26,45% passando da 121 a 153 unità. Positiva anche la situazione sul fronte dell’ibrido: +21,99% nello stesso periodo, con il passaggio da 1.123 a 1.370 unità”.

Bene, almeno in percentuale, per l’usato. “Tra il 2022 e il 2023 è stata registrato un salto in avanti del 68,75%, ovvero da 32 a 54 unità. Anche l’ibrido registra una crescita del 68,07%, con il passaggio da 285 a 479 unità“.

Oltre 30 autobus elettrici a L’Aquila e il conto sugli incentivi per auto ed ebike

Un resoconto verso l’elettrico dell’anno scorso è firmata dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessora alla Mobilità, Paola Giuliani: “Con fondi Pnrr pari ad oltre dodici milioni procederemo all’acquisto di diciotto bus elettrici che andranno ad aggiungersi ai 17 già attivi sulle nostre strade mentre complessivamente, ad oggi, sono stati stanziati fondi per oltre 1,8 milioni euro per incentivare l’acquisto di bici a pedalata assistita e automobili non alimentate da combustibili fossili, per un totale di quasi 2000 istanze liquidate (199 per le auto e 1723 per le ebike)”. Senza dimenticare le auto elettriche per la polizia municipale.

Tutte le info sul bando: clicca qui.

Insiste anche il Comune di Este, quest’anno contributi (da 600 euro)

Ne avevamo già scritto di Este, piccolo comune veneto da 15mila abitanti, che nel suo piccolo, un fondo da 5mila euro, crede nell’elettrico (clicca qui). Anche quest’anno i cittadini possono partecipare al bando comunale che offre incentivi all’elettrico. E non solo auto.

Tutti gli incentivi

150 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita;

250 per l’acquisto di un ciclomotore elettrico;

400 per l’acquisto di un’auto ibrida;

500 per l’acquisto di un’auto elettrica;

200 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, con avvenuta rottamazione di ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3;

300 per l’acquisto di un ciclomotore elettrico, con avvenuta rottamazione di ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3;

500 per l’acquisto di un’auto ibrida, con avvenuta rottamazione di ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3;

600 per l’acquisto di un’auto elettrica, con avvenuta rottamazione di ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3

Per saperne di più clicca qui.

