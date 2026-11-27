Finiti in pochi mesi gli incentivi spagnoli per le auto elettriche e plug-in. Ma la notizia più interessante non è l’esaurimento dei fondi, bensì il numero di veicoli finanziati. Con 350 milioni di euro, la Spagna ha sostenuto l’acquisto di 110 mila auto, quasi il doppio dell’Italia che, con 570 milioni, ne ha incentivate poco più di 50 mila. Un risultato simile si registra anche in Germania, dove con 400 milioni sono state finanziate circa 100 mila vetture.

In Italia più spesa e meno auto finanziate

In altre parole, l’Italia spende di più ma porta meno auto elettriche sulle strade. Come mai? Una delle ragioni è nell’entità degli incentivi: il bonus italiano arrivava a superare i 13.000 euro per chi aveva un ISEE fino a 30 mila euro e a 9.000 per la fascia compresa tra 30 e 40 mila. In Spagna, invece, il contributo massimo si fermava a 4500 euro, mentre in Germania raggiungeva i 6.000 euro (qui). Una differenza che spiega almeno in parte perché, a parità di risorse stanziate, negli altri Paesi sia stato possibile sostenere un numero molto più elevato di acquisti.

In Spagna com’è andata tra elettrico e plug-in? Ha vinto nettamente la scelta a batteria. Come si legge su El Pais: «L’analisi statistica del Ministero dell’Industria conferma una tendenza strutturale nel mercato spagnolo: il trionfo del veicolo 100% elettrico (BEV) sugli ibridi plug-in. Tra i privati, i modelli a batteria rappresentano il 63,03% degli ordini (71.388 unità), contro il 36,97% degli altri veicoli elettrificati. Nel settore delle imprese e dei lavoratori autonomi, la preferenza per i veicoli puramente elettrici sale al 65,65% (7.680 unità)».

Il programma spagnolo: incentivo da 4.500 euro

In Spagna, il budget del programma di incentivi Auto+ destinato ai privati è andato esaurito il 19 novembre. Quanto è costato? Il governo ha stanziato e assegnato 350 milioni per l’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in. C’è anche un altro fondo, in via di esaurimento, da 50 milioni riservato ad aziende e lavoratori autonomi. Il programma partito in estate è stato applicato retroattivamente agli acquisti di veicoli idonei effettuati dal 1° gennaio 2026.

Quanti automobilisti hanno partecipato? Nell’ultima rilevazione il 93% del budget è stato richiesto attraverso 103.000 domande, con un incentivo medio di 3.167 euro per richiesta. Inoltre il Governo Spagnolo ha riservato 300 milioni alle infrastrutture di ricarica e ha rifinanziato il fondo PERTE, destinato al sostegno dell’industria.

E in Italia? Siamo fermi a giugno 2024 quando il bando Pnrr ha visto evaporare le risorse in poche ore (leggi qui), erano i fondi per le colonnine pubbliche dirottati sulle auto dei privati. E da allora – a parte pochi bandi regionali dove si finanziano anche le termiche – è stato approvato solo il bando per i veicoli commerciali leggeri, anche qui finanziati pure i mezzi termici, e si aspetta il noleggio sociale. Atteso per la primavera 2027 e aperto, anche questo, alle alimentazioni inquinanti.

Non abbiamo incentivi e abbiamo speso male nel passato

Se si offrono oltre 13mila euro per auto che costano 20mila il veicolo è quasi regalato. Alla fine l’esperienza, la Corte dei Conti ha bocciato il sistema delle sovvenzioni anche precedenti al Pnrr, ha prodotto l’immissione minori di auto rispetto agli altri due Paesi che abbiamo preso in considerazione.

Si poteva ridurre l’importo e avere più automobilisti elettrici. Non è successo e di incentivi nazionali non si parla più. Siamo ultimi in Europa per la vendita di auto elettriche e probabilmente siamo destinati a rimanerlo visto l’insufficiente sostegno pubblico a cui si somma la non convinzione di tanti italiani sui veicoli a batteria.

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