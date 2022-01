Trento, come Bolzano (leggi qui), nonostante la retromarcia nazionale, continua la sua politica di incentivi alla mobilità elettrica. Per il bando dedicato ai cittadini: zero euro a auto “green” termiche, zero ad auto ibride. I 3/2mila euro vanno esclusivamente a veicoli elettrici. Cambiano le cose per le aziende

Abbiamo contattato il servizio della Provincia Autonoma e l’impiegata sottolinea subito: “L’incentivo vale solo per l’elettrico“. Per evitare di gestire domande inutili lo ribadiscono anche nella pagina web dedicata: “Le nuove modalità di incentivo all’acquisto di nuovi autoveicoli esclusivamente elettrici (BEV Battery Electric Vehicle), da parte di privati cittadini“.

Esclusivamente è messo in evidenza con una bella linea nera e poi si raddoppia l’informazione: “Attenzione: NON è quindi ammesso ad agevolazione l’acquisto di autoveicoli ibridi o ibridi plug-in“. Chiaro. A Trento per i cittadini sposano solo l’auto elettrica.

Trento: bonus da 3mila euro, si rottama anche l’euro 5

Nella Provincia autonoma il cittadino può ottenere un contributo da 3mila euro per l’acquisto di un autoveicolo elettrico (categoria M1), ma solo con la rottamazione mentre se si sostituisce l’incentivo cala a 2mila euro. Vediamo le specifiche. E’ prevista anche la rottamazione dell’euro 5, la sostituzione per i diesel non vale per gli euro 4. Questi vanno solo rottamati.

a) rottamazione di autoveicolo categoria M1:

– con alimentazione a Benzina – Cat. Ambientale Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

– con alimentazione a Gasolio – Cat. Ambientale Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

b) sostituzione di autoveicolo categoria M1:

– con alimentazione a Benzina – Cat. Ambientale Euro 4 e 5;

– con alimentazione a Gasolio – Cat. Ambientale Euro 5.

La rottamazione o sostituzione dell’autoveicolo, devono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti o conseguenti la data di immatricolazione del nuovo autoveicolo che ha diritto all’incentivo. Il valore imponibile complessivo del nuovo autoveicolo non deve essere superiore a 50mila euro (IVA esclusa).

Alle aziende la compensazione fiscale

Spesso i contributi sono dedicati solo a cittadini o solo ad imprese. A Trento ad entrambi, ma per le piccole e medie imprese funziona la compensazione fiscale. Con una precisazione: “Non sono più ammissibili gli acquisti aziendali di automezzi elettrici anche per utilizzo personale“.

Rispetto ai privati è ammesso l’incentivo fiscale anche per veicoli “ibridi plug-in, ibridi o ad alimentazione alternativa o motoveicoli aziendali elettrici con almeno tre ruote“. Alle aziende è concesso anche un sostegno fiscale per gli “investimenti per l’acquisto di sistemi di ricarica“.

L’agevolazione è prevista anche senza sostituzione o incremento della flotta aziendale per Taxi, Ncc, agenti di commercio e promotori finanziari, e per “altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.”.

Aiuto fiscale anche per mezzi di lavoro

Molto ampie le categorie di veicoli che possono usufruire della compensazione fiscale. E’ possibile per autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati. Inclusi anche mezzi operativi destinati a “raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso stradale, ecc”.

Spesa minima ammissibile:

Dimensione impresa Investimenti mobiliari

Fino a 10 addetti 10.000,00 euro

Oltre 10 e fino a 50 addetti 40.000 euro

Oltre 50 e fino a 250 addetti 100.000 euro

Spesa massima ammissibile: 300.000 euro

La misura del contributo è pari al 15% della spesa con delle maggiorazioni per alcune categorie di veicoli (vedere al link)

