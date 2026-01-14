Premium

Gian Basilio Nieddu
il14 Gennaio 2026
Incentivi a Firenze, si finanziano pure i diesel (euro 6)

Comune Firenze
A Firenze l’amministrazione parla di “aria più pulita e meno inquinamento”, ma poi continua a finanziare, come sempre, le auto con motore termico. Per i soggetti giuridici ,nel bando in pubblicazione, è previsto persino il contributo per l’acquisto di veicoli Diesel Euro 6, oltre che benzina, mild‑hybrid, gpl e metano. Una scelta poco coraggiosa, soprattutto dopo che l’ultimo bonus nazionale ha mostrato chiaramente quanto gli italiani siano pronti a puntare sull’elettrico. Per i fiorentini sono disponibili 2 milioni di euro. Il contributo può essere utilizzato anche per l’acquisto di veicoli usati e, rottamando un mezzo diesel, è possibile ottenere il bonus per comprare uno scooter elettrico.

Tante parole, poco coraggio

«Aria più pulita e meno inquinamento vuol dire più salute e qualità della vita per i fiorentini, e questo è un impegno dell’amministrazione Funaro che viene rilanciato anche per quest’anno». Bene, bravi, bis. Ma alle dichiarazioni di principio continua ad affiancarsi il sostegno anche ai mezzi inquinanti. Sono sì veicoli a minor impatto ambientale, ma non paragonabili alle emissioni zero delle auto elettriche.

ibride
Il Comune di Firenze finanzia le auto green

Il contrasto emerge ancora di più leggendo le parole dell’assessore Andrea Giorgio: «La salute delle persone è la cosa più importante, ecco perché siamo al lavoro con forza per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo con l’obiettivo di difendere i più fragili, in particolare i bambini e gli anziani, da malattie respiratorie e gravi patologie». Benissimo. Ma proprio alla luce di queste considerazioni sarebbe stato coerente escludere le Euro 6 diesel dal sostegno comunale.

Incentivi per cittadine, professionisti e piccole imprese

Il Comune di Firenze da anni pubblica bandi e sostiene l’acquisto di veicoli green. Le linee guida del provvedimento 2026 confermano questa impostazione: gli incentivi saranno destinati ai residenti a Firenze con ISEE fino a 50 mila euro, oltre che a micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi ed enti del terzo settore con sede nel capoluogo o nei Comuni dell’agglomerato (Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa). Il contributo potrà essere utilizzato per l’acquisto di veicoli nuovi o usati, con importi più elevati per le fasce ISEE più basse.

incentivi
I beneficiari degli incentivi del Comune di Firenze

Per la prima volta, inoltre, il Comune incentiverà la sostituzione di un’auto inquinante con una moto o uno scooter elettrico. La motivazione ufficiale: «Ridurre il numero delle auto circolanti e le emissioni in atmosfera».

Francia: finisce il leasing sociale elettrico, tra successo e segnali di rallentamento

 

Nella tabella sotto sono riportati i veicoli ammessi a contributo dopo la rottamazione di un’auto diesel inquinante (fino a Euro 5). E’ prevista anche la possibilità di acquistare ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli con alimentazione elettrica o ibrida elettrica, omologati Euro 5. Si ricorda inoltre che è già attivo il bando dedicato a e‑bike e cargo bike.

incentivi
Gli elementi principali del bando del Comune di Firenze

 

Gli incentivi varieranno in base all’Isee e alla tipologia di veicoli, con criteri che saranno comunicati  come si legge in una nota comunale con «i bandi in pubblicazione nelle prossime settimane e ricalcando quelli dei passati bandi». Vuol dire che il contributo per l’acquisto di un’auto elettrica può  arrivare a 5000 euro per i privati e 8.000 per le imprese. Discorso diverso per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, e le moto che dovranno avere un prezzo massimo di 10.000€ e il valore dell’incentivo non potrà superare il 50%.

LEGGI ANCHE: Electrip cerca la ricarica perfetta. E forse con l’AutoCharge…

 

Gian Basilio Nieddu
il14 Gennaio 2026
