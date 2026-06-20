Incentivi a Firenze: più soldi alle elettriche, no Euro 6 diesel







Incentivi a Firenze: il bando del Comune per l’acquisto di auto a basse emissioni è finalmente attivo. Fermo per mesi dopo le critiche sui contributi alle termiche, il bando è partito con alcuni correttivi. Stop al sostegno alle EURO 6 diesel, aumenta di 1.000 euro l’incentivo per le elettriche, (da 5 a 6 mila euro). Il budget complessivo cresce da 2 a 2,4 milioni. Si finanziano con il nuovo bando anche due ruote e quadricicli, ma solo se elettrici.

Incentivi a Firenze: il bando è partito migliorato

«Inaccettabile continuare a sostenere con risorse pubbliche la mobilità alimentata da combustibili fossili». Così gli ambientalisti fiorentini avevano commentato, lo scorso gennaio, la prima versione del bando comunale sugli incentivi per le auto. Ora il documento è stato pubblicato con alcune modifiche: niente più contributi per i veicoli diesel Euro 6 e +1.000 euro per le auto elettriche.

Il bando finanzia, oltre alle elettriche (che ricevono l’incentivo più alto), anche plug‑in, full hybrid, GPL, metano anche bifuel e benzina. Per le due ruote sono ammessi ciclomotori (L1e), motocicli (L3e, L4e), tricicli (L2e, L5e) e quadricicli (L6e, L7e), tutti ad alimentazione elettrica.

Come accedere agli incentivi

Chi può richiedere il contributo

Cittadini privati residenti nel Comune di Firenze, imprese e soggetti giudici con sede in uno dei comuni dell’Agglomerato fiorentino (Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa)

ISEE fino a 50.000 euro.

Condizione obbligatoria

Rottamare o esportare all’estero un’auto diesel categoria M1.

Limiti di prezzo per le auto

Auto nuove: prezzo di listino (con optional, esclusi IVA e messa in strada) sotto i 40.000 euro.

Auto usate: prezzo sotto i 20.000 euro.

Incentivi a Firenze anche per le due ruote

L’acquisto di ciclomotori e motoveicoli nuovi è ammesso al contributo solo se il prezzo di listino, inclusi gli optional ma esclusi IVA, accessori e messa in strada, è inferiore a 10.000 euro. Il bando prevede due fasce di sostegno: una più alta per ISEE fino a 36.000 euro e una ridotta per ISEE fino a 50.000 euro. Il contributo, sommato all’eventuale bonus statale, non può superare il 50% del costo del veicolo e resta entro i limiti indicati nelle tabelle ufficiali.

Si finanziano le imprese: fino a 8mila euro per i veicoli elettrici (anche usati)

Le risorse disponibili arrivano a poco più di 2,42 milioni, grazie alla somma delle economie derivanti dai bandi 2021 e 2022 (1.955.500 euro) e del saldo residuo del bando 2023–2025 (466.216 euro). A Firenze oggettivamente c’è poco interesse a questi contributi. Il 70% (circa 1,69 milioni) delle risorse sarà destinato ai privati (persone fisiche) residenti a Firenze, e il restante 30% (circa 726.500 euro) alle imprese e ai soggetti giuridici con sede in uno dei comuni dell’Agglomerato fiorentino (Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa)

Nessuna modifica per gli importi destinati alle persone giuridiche per le quali il contributo, per i veicoli per trasporto merci, può arrivare a 8.000 euro per un veicolo elettrico nuovo o 6.400 euro per un elettrico usato, mentre per un Euro 6 si arriva a 5.000 euro per il nuovo o 4.000 per l’usato.

Come partecipare? Domande fino a dicembre

C’è tempo fino alle 12 del 31 dicembre 2026 per inviare la domanda di partecipazione e fino all’esaurimento delle risorse stanziate. La rendicontazione potrà essere effettuata dal 1 luglio 2026 ed entro il 31 marzo 2027. Per tutte le informazioni e i moduli da compilare clicca qui per il bando cittadini e qui per le imprese.

«La qualità dell’aria è una priorità assoluta per questa Amministrazione e il rinnovo del parco veicolare è una delle leve che ha contribuito al miglioramento che abbiamo registrato negli ultimi anni – sottolinea la vicesindaca e assessora all’Ambiente Paola Galgani –. Ogni veicolo inquinante che viene sostituito è meno biossido di azoto, meno polveri sottili, meno emissioni nell’aria che respirano i fiorentini e le fiorentine ogni giorno».

“Con questo bando diamo una risposta importante a chi vuole cambiare un veicolo inquinante – sottolinea l’assessore Andrea Giorgio –. Abbiamo aumentato i contributi per l’elettrico e l’ibrido per spingere ancora di più sulla transizione green e rendere ancora più conveniente l’acquisto di questi veicoli, anche usati. Abbiamo poi allargato la platea dei veicoli ammissibili comprendendo anche a ciclomotori e motoveicoli, e garantito una quota significativa anche alle imprese dell’agglomerato fiorentino».

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