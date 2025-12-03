Incentivi a due facce: chi è felice, chi deluso

Incentivi a due facce: “Ho preso una MG4 a 11 mila euro. E ora anche papà vuole un’elettrica”
“Mi hanno generato il voucher, ma al momento dell’acquisto…”
Incentivi a due facce / Voucher validato e auto pronta, ma tutto bloccato
“Ho acquistato una Hyundai Inster presso il concessionario ufficiale Intermotors di Catania il 23 ottobre. Con voucher validato lo stesso giorno. Avendo bisogno della macchina in tempi brevi, ho accettato la vettura in esposizione. A tutt’oggi è ferma in concessionaria perché la stesso attende l’attivazione della piattaforma per l’inserimento della fattura. Nonostante solleciti ripetuti, la situazione non si sblocca. Sarei tentato di recedere dal contratto per acquistare una macchina termica. Però mi dispiace perdere il voucher, che non può essere revocato per utilizzarlo in un altro concessionario. La situazione è veramente paradossale”. Fabio Stracquadanio
Risposta. Purtroppo la situazione è comune a tanti detentori dei voucher, ai quali viene rifiutata la consegna dell’auto nuova. O meglio: ci sono marche che consegnano (come Ford e le cinesi) e altre che non lo fanno, in attesa di ulteriori chiarimenti. Come mostrano chiaramentei dati delle immatricolazioni di novembre. Come al solito il ministero tace. E anche qui la rabbia monta.
———————————————————
Sempre più felice di aver acquistato nel 2021: meno incentivo (8mila dallo stato + 2440 di sconto obbligatorio dal produttore) ma nessuno sbattimento. Dopo l’arrivo di Giorgetti è il caos: click day, annunciato bonus che poi arriva dopo 9 mesi….