Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il3 Dicembre 2025
1

Incentivi a due facce: chi è felice, chi deluso

2 min

Incentivi a due facce: chi è felice per avere portato a casa un’auto elettrica a un prezzo incredibile. E chi invece ancora lotta con la burocrazia.

Incentivi a due facce

Incentivi a due facce: “Ho preso una MG4 a 11 mila euro. E ora anche papà vuole un’elettrica”

“È la mia prima esperienza con un’auto elettrica. Grazie al voucher da 11.000 euro, rottamando una Hyundai IX20 diesel Euro 5, ho portato a casa una MG4 Standard 49 kWh a 11.100 euro. Tra bonus statale, contributo della casa e contributo extra di un gruppo d’acquisto. Non potrei essere più soddisfatto. La macchina va molto bene, tanto che anche mio padre, dopo averla provata, sta passando all’elettrico!”. Lucio Orsini

Incentivi a due facce“Mi hanno generato il voucher, ma al momento dell’acquisto…”

“Mi rivolgo a Voi per segnalare una problematica relativa al bonus da me richiesto sulla piattaforma online il 22 novembre. In fase di compilazione dati il sistema ha accettato la mia autocertificazione e generato il bonus. Confermando validità della richiesta e rispetto dei requisiti previsti. Tuttavia, al momento di presentare il bonus presso il concessionario per l’acquisto, mi è stato comunicato che il beneficio non può essere riconosciuto. Poiché il mio Comune di residenza non risulta nella lista delle FUA pubblicata da ISTAT. Però durante la procedura online, era regolarmente selezionabile e inserito, circostanza che ha consentito l’emissione del bonus. Il Comune è Mottola (Taranto), cliccabile nella lista alla voce ‘Comune appartenente ad un’area urbana funzionale (FUA)‘ in fase di compilazione dati sul portale per la richiesta del bonus”. Giuseppe
Incentivi a due facceRisposta. Non riusciamo a capire come il portale abbia rilasciato il bonus, generando la legittima aspettativa del lettore.  Sul sito del Ministero l’elenco dei Comuni considerati aree FUA  della provincia di Taranto è quello che abbiamo riprodotto a fianco. E Mottola non c’è. Dovrebbe essere il Ministero stesso (o la Sogei che ha gestito la procedura online) a spiegare. Ma al momento nessuno dei due  lo fa. E la frustrazione dei delusi resta senza risposta.

Incentivi a due facce / Voucher validato e auto pronta, ma tutto bloccato

“Ho acquistato una Hyundai Inster presso il concessionario ufficiale Intermotors di Catania il 23 ottobre. Con voucher validato lo stesso giorno. Avendo bisogno della macchina in tempi brevi, ho accettato la vettura in esposizione. A tutt’oggi è ferma in concessionaria perché la stesso attende l’attivazione della piattaforma per l’inserimento della fattura. Nonostante solleciti ripetuti, la situazione non si sblocca. Sarei tentato di recedere dal contratto per acquistare una macchina termica. Però mi dispiace perdere il voucher, che non può essere revocato per utilizzarlo in un altro concessionario. La situazione è veramente paradossale”.  Fabio Stracquadanio

Risposta. Purtroppo la situazione è comune a tanti detentori dei voucher, ai quali viene rifiutata la consegna dell’auto nuova. O meglio: ci sono marche che consegnano (come Ford e le cinesi) e altre che non lo fanno, in attesa di ulteriori chiarimenti. Come mostrano chiaramentei dati delle immatricolazioni di novembre. Come al solito il ministero tace. E anche qui la rabbia monta.

———————————————————

Redazione
il3 Dicembre 2025
Condividi
Visualizza commenti (1)
  1. Paolo
    il 3 Dicembre 2025

    Sempre più felice di aver acquistato nel 2021: meno incentivo (8mila dallo stato + 2440 di sconto obbligatorio dal produttore) ma nessuno sbattimento. Dopo l’arrivo di Giorgetti è il caos: click day, annunciato bonus che poi arriva dopo 9 mesi….

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Norvegia, il 100 per cento delle immatricolazioni di auto elettriche a un passo

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!