Incentivi a due facce: chi è felice, chi deluso

Incentivi a due facce: chi è felice per avere portato a casa un’auto elettrica a un prezzo incredibile. E chi invece ancora lotta con la burocrazia.

“È la mia prima esperienza con un’auto elettrica. Grazie al voucher da 11.000 euro, rottamando una Hyundai IX20 diesel Euro 5, ho portato a casa una MG4 Standard 49 kWh a 11.100 euro. Tra bonus statale, contributo della casa e contributo extra di un gruppo d’acquisto. Non potrei essere più soddisfatto. La macchina va molto bene, tanto che anche mio padre, dopo averla provata, sta passando all’elettrico! ”. Lucio Orsini

“M i rivolgo a Voi per segnalare una problematica relativa al bonus da me richiesto sulla piattaforma online il 22 novembre. In fase di compilazione dati il sistema ha accettato la mia autocertificazione e generato il bonus. Confermando validità della richiesta e rispetto dei requisiti previsti. Tuttavia, al momento di presentare il bonus presso il concessionario per l’acquisto, mi è stato comunicato che il beneficio n on può essere riconosciuto . Poiché il mio Comune di residenza non risulta nella lista delle FUA pubblicata da ISTAT. Però durante la procedura online, era regolarmente selezionabile e inserito, circostanza che ha consentito l’emissione del bonus. Il Comune è Mottola (Taranto), cliccabile nella lista alla voce ‘ Comune appartenente ad un’area urbana funzionale (FUA) ‘ in fase di compilazione dati sul portale per la richiesta del bonus ”. Giuseppe

. Non riusciamo a capire come il portale abbia rilasciato il bonus, generando la legittima aspettativa del lettore. Sull’elenco dei Comuni considerati aree FUA della provincia di Taranto è quello che abbiamoE Mottola non c’è. Dovrebbe essere il Ministero stesso (oche ha gestito la procedura online) a spiegare. Ma al momento nessuno dei due lo fa. E la frustrazione dei delusi resta senza risposta.

“Ho acquistato una Hyundai Inster presso il concessionario ufficiale Intermotors di Catania il 23 ottobre. Con voucher validato lo stesso giorno. Avendo bisogno della macchina in tempi brevi, ho accettato la vettura in esposizione. A tutt’oggi è ferma in concessionaria perché la stesso attende l’attivazione della piattaforma per l’inserimento della fattura. Nonostante solleciti ripetuti, la situazione non si sblocca. Sarei tentato di recedere dal contratto per acquistare una macchina termica. Però mi dispiace perdere il voucher, che non può essere revocato per utilizzarlo in un altro concessionario. La situazione è veramente paradossale”. Fabio Stracquadanio

Risposta. Purtroppo la situazione è comune a tanti detentori dei voucher, ai quali viene rifiutata la consegna dell’auto nuova. O meglio: ci sono marche che consegnano (come Ford e le cinesi) e altre che non lo fanno, in attesa di ulteriori chiarimenti. Come mostrano chiaramentei dati delle immatricolazioni di novembre. Come al solito il ministero tace. E anche qui la rabbia monta.

