





Incentivi 2025: arrivano i rimborsi ai concessionari che avevano anticipato il bonus. Questo almeno promette il ministro Pichetto Fratin.

Incentivi 2025, Pichetto: “I soldi ci sono per rimborsare i concessionari”

“Mi pare, dai dati che ho, che le cose si sono risolte e c’è la liquidità per pagare“. Queste le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Gilberto Pichetto Fratin le ha dette a margine de Il Festival Pianeta 2030, in merito ai ritardi sui rimborsi degli incentivi per le auto elettriche ai concessionari. “C’era stato un qualche problema dovuto alle modalità anche di definizione o comunque di pagamento, ma ora è tutto risolto“, ha aggiunto. La questione aveva creato molto nervosismo tra i concessionari, con proteste vibrate da parte di Federauto, la Federazione di categoria. All’atto dell’acquisto i venditori dovevano infatti accollarsi l’importo del bonus, pari a 9 o 11 mila euro ad auto venduta, senza sapere quando sarebbero rientrati. La rassicurazione del ministro arriva a poche settimane dal termine ultimo per consegnare le auto acquistate con il bonus, fissata al 30 giugno.

Nuovi bonus in arrivo? Il ministro: “È da valutare…”

A chi gli chiedeva se in futuro fossero previsti nuovi incentivi, Pichetto Fratin ha risposto: “È da valutare rispetto ai ragionamenti che facciamo anche in prospettiva. Non è che si dà una soluzione intervenendo con un bonus su 30, 40 o 50 mila mezzi. Credo che sia rilevante a questo punto vedere come il mercato si muove e quali sono le realtà che vanno maggiormente spinte”. L’orientamento del governo non sembra comunque favorevole alla concessione di nuovi bonus per quest’anno. Neppure attingendo ai 14 miliardi di extra-deficit che la Ue ha accordato all’Italia. E che Bruxelles orienta verso misure temporanee e mirate, destinate a proteggere famiglie vulnerabili e imprese energivore. Ma soprattutto a rafforzare la sicurezza energetica di lungo periodo. Il governo Meloni sta ancora cercando di capire che margini di manovra ha su questi soldi. Ma certo non scalpita per utilizzarli per l’auto elettrica.