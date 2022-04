Firmato il decreto: tutti gli incentivi 2022-20224

l presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato ieri sera il decreto (Dpcm) che dà esecuzione agli incentivi auto. Il provvedimento, recita il comunicato diffuso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) entrerà in vigore dopo la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Elettriche, ibride ma anche benzina e diesel

Gli incentivi ricalcano a grandi linee le anticipazioni circolate la scorsa settimana. Ricapitolando:

– Per i veicoli elettrici, che quindi rientrano nella fascia 0-20 g/km, il decreto incentivi prevede una dotazione complessiva di 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024. Il contributo complessivo è di 5.000 euro con rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 e 3.000 senza rottamazione. Il prezzo massimo del veicolo deve essere uguale o inferiore a 35.000 euro (esclusa l’Iva).

– Per i veicoli che rientrano nella fascia di emissione 21-60 g/km, quindi le ibride plug-in, il decreto prevede una soglia di prezzo massima di 45.000 euro (escusa Iva), e un contributo di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 (2.000 senza rottamazione). In questo caso la copertura è di 225 milioni nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

– Per i veicoli che della classe di emissione 61-135 g/km, diesel e benzina euro 6, comprese quelle ibride e ibride leggere, ma anche a metano e Gpl, è previsto un contributo massimo di 2.000 euro erogabile solo in caso di rottamazione di un mezzo di classe inferiore a Euro 5. Il prezzo massimo del veicolo è di 35.000 euro (esclusa Iva). La copertura finanziaria per i veicoli appartenenti a questa classe di emissione è di 170 milioni di euro quest’anno, 150 nel 2023 e 120 milioni nel 2024.

– Per i veicoli nuovi appartenenti alla categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori, motocicli e quadricicli) viene riconosciuto un contributo del 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro senza rottamazione. Il contributo arriva al 40% del valore e fino a un massimo di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo a due ruote di categoria euro 0, 1, 2, o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi.

Arrivano 15 milioni per le due ruote elettriche

Sono stati previsti incentivi anche per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7). Nello specifico un contributo del 30% del prezzo di acquisto fino al massimo 3 mila euro. E del 40% fino a 4000 mila euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3.

Questo ecobonus è finanziato con 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Ma altri 15 per le termiche (solo con rottamazione)

Per i ciclomotori e motocicli termici, nuovi di fabbrica (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7) è invece previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d’acquisto e fino a 2500 euro con rottamazione.

Questa categoria di ecobonus è finanziata con 10 milioni nel 2022, 5 milioni nel 2023 e 5 milioni nel 2024.

Fuori le aziendali, incentivi ai veicoli commerciali BEV

Solo le persone fisiche possono usufruire degli incentivi (quindi escluse le aziende e lo loro flotte). Una piccola quota è destinata alle società di car sharing per l’acquisto di elettrici, ibridi e plug-in.

–

Per le piccole e le medie imprese sono previsti contributi per l’acquisto di mezzi commerciali delle categoria N1 (autocarri) e N2. Però devono essere esclusivamente elettrici.

Il decreto incentivi li prevede solo in caso di rottamazione di un mezzo di classe inferiore a Euro 4. Ammontano a 4.000 euro per gli N1 fino a 1,5 tonnellate, 6mila per gli N1 fra 1,5 e 3,49 tonnellate, 12.000 per gli N2 da 3,5 fino a 7 tonnellate. Per i veicoli N2 superiori a 7 e fino a 12 tonnellate è riconosciuto un contributo di 14.000 euro. Si prervede una copertura di 10 milioni nel 2022, 15 milioni nel 2023 e 20 milioni nel 2024.

