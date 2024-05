Incendio nello stabilimento Alpitronic a Bolzano

Incendio nello stabilimento Alpitronic di Bolzano Nord: fiamme altissime visibili in tutta la città. L’azienda è tra i leader mondiali nelle ricariche ad alta potenza.

Incendio nello stabilimento Alpitronic: danni ingenti

Lo stabilimento si trova in via di Mezzo ai Piani. Secondo il quotidiano locale L’Adige,” il rogo è scoppiato in una zona nella quale sono in corso lavori di ristrutturazione. E si è velocemente allargato. Per il momento non risultano feriti o vittime. È stato chiuso lo spazio aereo sulla città. La lotta contro il rogo risulta assai difficile“. Alcuni testimoni riferiscono che l’odore delle ceneri arriva fino in zona Fiera. E un’intera comunità è con il fiato sospeso per le sorti di un’azienda che è un vero fiore all’occhiello di tutto l’Alto Adige, o Sud Tyrol che dir si voglia. Al momento non ci sono notizie sull’origine delle fiamme, dato che il lavoro dei Vigili del Fuoco è in pieno svolgimento e richiederà probabilmente molte ore. Quel che è certo è che già da diverso tempo l’azienda fondata da quatto soci locali ha in corso lavori di ampliamento per far fronte a un numero di commesse sempre crescenti. Con ordini da tutto il mondo, a partire dalla Germania.

È uno dei leader mondiali nelle ricariche ad alta potenza