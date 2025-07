Incendio con un Volkswagen ID.Buzz: che cosa è successo?

Incendio con un Volkswagen ID. Buzz, in Francia: alcuni lettori ci hanno scritto chiedendo notizie dell’accaduto. In un caso accusandoci di nascondere le notizie negativo sulle auto elettriche, cosa che chi ci segue sa non essere vera.

Incendio con un Volkswagen ID. Buzz: il racconto dei media francesi

In realtà l’episodio, accaduto lunedì 21 luglio verso le 21 e 30, ci era sfuggito. E possiamo ricostruirlo attravero quel che hanno rifetio i media francesi. A Saint-Brieuc, in Bretagna, un ID.Buzz era in carica in un Supercharger Tesla quando all’improvviso ha preso fuoco. Lo spegnimento da parte dei locali Vigili del Fuoco ha richiesto circa 5 ore e la chiusura dell’intera stazione. “I proprietari del mezzo e i passanti, inizialmente increduli, hanno visto le fiamme diffondersi rapidamente. Sei vigili del fuoco sono stati inviati sul posto. Ma, a differenza di un incendio convenzionale, non è stato possibile estinguere rapidamente le fiamme“, riferisce un articolo de L’Automobile Magazine. Aggiungendo che in questi casi “per evitare qualsiasi ripresa o diffusione delle fiamme, l’intero furgone viene immerso in un bidone dell’acqua… Per 24 ore il veicolo deve rimanere isolato, in quanto il pericolo di riattivazione interna è considerato reale dai servizi di emergenza“.

Incendi più rari nelle auto elettriche rispetto a benzina-diesel

L’articolo prosegue sostenendo che, “anche una volta spenti, questi incendi possono durare per ore: la batteria trattiene l’energia ‘residua che può far ripartire la reazione. Gli esperti stimano che questo tipo di incendio possa durare in media da 6 a 8 volte più a lungo di quello di un’auto a benzina. Oltre all’intensità delle fiamme, la densità energetica e la struttura chiusa dei pacchi rendono difficile l’accesso. Costringendo i servizi di emergenza a immergere il veicolo o a ricorrere a strumenti specifici“. Richiedendo protocolli special di intervento, come la messa in sicurezza dell’area e l’uso di maschere per i fumi (idrogeno, fluoruri, ecc.). Oltre a una formazione continua dei servizi di emergenza. Ma l’articolo correttamente si chiude ricordando che, nel 2024, le auto elettriche sono state oggetto di un numero di campagne di richiamo degli incendi tre volte inferiore rispetto ai veicoli a combustione. Evidenziando che, nonostante la visibilità mediatica, gli incendi delle batterie rimangono statisticamente più rari di quelli dei motori convenzionali. Con normative e tecnologie sempre più sicure, anche per i costruttori cinesi.