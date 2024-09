Incendi sulle Jeep? Non sono elettriche e…

Incendi sulle Jeep? Le autorità americane indagano, con centinaia di migliaia di veicoli potenzialmente interessati. Ma pochi ne parlano, non sono elettriche…

Incendi sulle Jeep: quasi 800 mila veicoli coinvolti, ma se ne parla poco

Premessa: questi temi vanno trattati con cautela, riguardando la sicurezza delle persone. E non ci interessano gli atteggiamenti da tifosi dei pro e contro le auto termiche o le elettriche. Ma diversi lettori ci hanno scritto segnalandoci la scarsa enfasi che sta avendo sui media italiani il caso delle Jeep Wrangler e Gladiator a benzina prodotte tra il 2021 e il 2023. Si tratta dei casi di incendio su cui sta indagandola National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), con quasi 800 mila veicoli potenzialmente coinvolti. Oggetto dell’indagine: “Underhood fires while vehicle in ignition off state“, ovvero “Incendio del sottocofano mentre il veicolo è in stato di accensione disattivato“. Ovvero spento. Motivazione: “L’Office of Defects Investigation ha ricevuto 9 rapporti… Un rapporto su morte e lesioni e numerosi rapporti sul campo che lamentano incidenti di incendi nel vano motore nei veicoli Jeep Wrangler e Gladiator…. La maggior parte delle segnalazioni descrivono un incendio verificatosi mentre l’accensione del veicolo era in stato OFF”..

Non se ne occupano i Nicola Porro, sempre pronti a enfatizzare i guai delle EV…

Stellantis, il gruppo proprietario del marchio Jeep, sta collaborando con le autorità americane. E ha attivato un richiamo dei veicoli potenzialmente interessati per porre rimedio al problema. Informando le autorità di avere a sua volta “appreso di diversi eventi termici originati dal connettore elettrico della pompa del servosterzo“. Ma che cosa sarebbe accaduto se un inconveniente di questo genere, con tanti veicoli coinvolti, avesse riguardano un modello elettrico? Stranamente della vicenda delle Jeep non si trova traccia sul sito di Nicola Porro, sempre pronto in passato a enfatizzare gli incendi di auto elettriche. Incendi che, stando alle statistiche (e in rapporto al circolante), hanno una frequenza minore rispetto alle auto a benzina o gasolio. Ma in compenso ricevono un’attenzione sui media infinitamente maggiore, almeno in Italia. Tanto da ingenerare nell’opinione pubblica l’idea che le EV siano ad alto rischio. Vedi il caso del lettore che si è visto intimare di lasciare un parcheggio pubblico da un altro automobilista con la macchina a fianco.