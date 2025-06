Incendi con auto elettriche a bordo: che succede?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Incendi con auto elettriche (e ibride) a bordo: Marco chiede con quale percentuale di carica le EV vemgono normalmente imbarcate. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Incendi con auto elettriche: con quanta percentuale di carica vengono imbarcate?

“H o letto la recente notizia dell’incendio su una nave che trasportava auto di varia motorizzazione.In parte elettriche ed in parte termiche (non è chiara la composizione del mix). Comunque, a prescindere dal tipo di auto, mi chiedevo quale possa essere la probabilità di incendio e la sua gravità. Partendo dalla considerazione che dubito che abbiano imbarcato auto cariche al 100% o con i serbatoi pieni. A tal proposito mi chiedo qual è il livello medio di carica delle auto quando escono dalla fabbrica. Ossia le batterie vengono installate cariche? “ . Marco Bono

Premessa: le possibilità di incendio in una EV sono molto minori…

Risposta . Anzitutto sfatiamo un mito: non è vero che le auto elettriche presentano un rischio maggiore di incendio rispetto ai veicoli termici. Non lo diciamo noi, lo dicono testate che con l’elettrico non sono mai state tenere. Come Quattroruote, che nell’ultimo numero ribadisce: “La presunta pericolosità delle batterie agli ioni di litio è uno di quei luoghi comuni duri a morire…I dati del Nstb americano dimostrano che le Bev sono state coinvolte in circa 25 incendi ogni 100 mila auto vendute. Contro 1.530 veicoli a benzina e 3.475 ibridi“. Per quel che riguarda l’incendio sulla nave cargo Morning Midas, le agenzie parlano di un numero contenuto di auto elettriche a bordo e di cause imprecisate a scaturire le fiamme. Quel che è certo è che le tecniche di spegnimento per le elettriche sono diverse e in questo le navi-cargo devono attrezzarsi. Quanto alla percentuale di carica-batterie, o alla benzina nei serbatoi, si tratta normalmente di un livello minimo. Sia nel trasporto, sia alla consegna.

