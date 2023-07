Incendi alle batterie, un software li anticipa di settimane

Un software innovativo sviluppato dalla società americana ACCURE Battery Intelligence e basato sull’intelligenza artificiale permetterà di prevedere incendi alle batterie al litio con un anticipo di settimane. La soluzione si chiama ACCURE Safety Manager. E’ stata presentatata pochi giorni fa a Bozeman, nel Montana, dove ha sede la società.

ACCURE Safety Manager si basa su un intuitivo sistema di valutazione della sicurezza della batteria che raccoglie e rielabora dati e avvisi su più canali di connessione. Il software segnala con settimane di preavviso l’insorgere di problemi critici per la sicurezza, consentendo agli operatori di agire prima che si verifichi l’incidente.

Gli incendi delle batterie, seppur non frequenti, continuano a rappresentare un danno di miliardi per le aziende energetiche e automobilistiche. Sia di immagine, sia economico per il ritiro e la sostituzione di batterie ritenute “a rischio” dopo ogni incidente.

«Andiamo ben oltre le capacità di un sistema di gestione della batteria di bordo nell’identificazione dei rischi per la sicurezza», ha affermato Kai-Phillip Kairies , CEO e co-fondatore di ACCURE. «Analizziamo le anomalie operative, identifichiamo i modelli di errore e utilizziamo queste informazioni per valutare l’intero sistema. La nostra soluzione offre agli operatori di batterie la conoscenza per prendere decisioni informate tra tutti i loro portafogli di batterie».

La “previsione” di Accure Battery Intelligence

ACCURE Safety Manager elabora grandi quantità di dati con il cloud computing grazie a un software di analisi predittiva che utilizza la modellazione basata sulla fisica e l’intelligenza artificiale. Monitora e rileva continuamente oltre 20 anomalie rilevanti per la sicurezza. Questi includono difetti di celle e moduli, errori del sistema di gestione della batteria (BMS) e danni alle celle causati da fattori legati all’ambiente come scarse prestazioni HVAC.

A ogni batteria viene assegnato un punteggio di sicurezza basato su un’analisi approfondita delle anomalie operative e dei modelli di errore associati. Il software considera poi l’anomalia quando si manifesta e ne valuta la gravità rispetto ai dati storici presi dai sistemi di tutto il mondo.

Gli stati della batteria sono visualizzati su un cruscotto a pannello singolo attraverso un sistema di indicatori semplificato e intuitivo.

Il software suggerisce come evitare l’incendio

Il software fornisce inoltre suggerimenti sugli interventi da effettuare. L’operatore può programmare la manutenzione pianificata come la ricalibrazione dei sistemi, la sostituzione di sensori e moduli o, in caso di errori critici, avere un preavviso per spegnere la batteria prima che si verifichi un incidente. Informazioni ad alta priorità segnalano in modo rapido ed efficiente problemi critici nelle situazioni a più alto rischio.

«Questi ultimi aggiornamenti forniscono agli operatori delle batterie informazioni proattive per prevenire eventi catastrofici ” sostiene Kairies .

Secondo l’EPRI BESS Failure Event Database, dal 2018 si sono verificati più di 50 eventi di sicurezza negli accumuli stazionari.

In Cina 680 incendi di batterie su 6 milioni di BEV

Una recente analisi condotta dal Beijing Institute of Technology segnala invece che che nel primo trimestre del 2022 in Cina sono stati registrati 680 incendi di auto elettriche su un parco circolante che ha raggiunto 6 milioni di unità.

Nel video qui sopra un episodio refistratosi nel 2021 che ha convolto una XPeng G3 in fase di ricarica.

Il perchè degli incendi in estate e in inverno

Secondo il Beijing Institute of Technology (BIT), le auto elettriche possono prendere fuoco sia in estate che in inverno, ma per cause diverse. Il maggior numero di incendi (66%) segnalati in Cina si è verificato da maggio a settembre. Gli 86 incendi di auto elettriche divulgati dai media, sono avvenuti in vari contesti:durante la ricarica della batteria, 27,5%; durante il parcheggio 38,5%; mentre si guida ; dopo una collisione; per cause non identificate in 7 episodi.

Il BIT attribuisce una maggiore probabilità di incendio alle difficoltà di preriscaldamento della batteria in inverno e quindi al surriscaldamento durante la ricarica delle auto elettriche. Mentre in estate il surriscaldamento è dovuto principalmente alla temperatura ambiente più alta. Secondo i ricercatori, anche il diffuso utilizzo di veicoli elettrici a basso costo, sui quali i costruttori hanno costruito il più grande parco circolante di auto elettriche al mondo, è un fattore da non sottovalutare.

