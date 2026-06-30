Inail finanzia Compact Tractor 4.0, il trattore elettrico salvavita

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Anche il motore fa bene alla salute degli agricoltori. Il Compact Tractor 4.0 è un mezzo progettato per ridurre gli incidenti e migliorare il benessere di chi lavora nei campi. La sicurezza contro il ribaltamento resta la priorità assoluta: in Italia si contano ancora 140 vittime all’anno, un dato che da solo spiega quanto sia urgente intervenire sulla stabilità dei trattori. Ma la salute del trattorista dipende anche da altri fattori, come la riduzione delle emissioni, del rumore e delle vibrazioni, elementi che rendono il lavoro più protetto e meno gravoso.

Per questo la notizia di un trattore elettrico sviluppato con il contributo di Inail rappresenta un passo avanti importante per tutto il settore agricolo e per l’ambiente. Un mezzo che non solo migliora la sicurezza, ma contribuisce a creare condizioni di lavoro più sane e moderne, in linea con la transizione ecologica e con la tutela della vita di chi ogni giorno opera nei campi.

In troppi muoiono alla guida di un trattore

La meccanizzazione agricola e l’uso dei trattori hanno rivoluzionato la produttività dei campi, contribuendo in modo decisivo al benessere dell’intera popolazione. È stato un progresso enorme, ma non privo di costi. Alla guida dei trattori si registrano ogni anno oltre 140 incidenti mortali legati al ribaltamento del mezzo, che da solo provoca più del 40% delle vittime complessive in agricoltura secondo i dati Inail. Numeri pesanti, che non accennano a diminuire: l’Osservatorio indipendente di Bologna ha già contato, nel 2026, 78 agricoltori schiacciati dal trattore. Una tragedia silenziosa, quasi quotidiana, che continua a colpire il settore primario.

In troppi muoiono alla guida di un trattore

La meccanizzazione agricola e l’uso dei trattori hanno rivoluzionato la produttività dei campi, contribuendo in modo decisivo al benessere dell’intera popolazione. È stato un progresso enorme, ma non privo di costi.

Alla guida dei trattori si registrano ogni anno oltre 140 incidenti mortali legati al ribaltamento del mezzo, che da solo provoca più del 40% delle vittime complessive in agricoltura secondo i dati Inail. Numeri pesanti, che non accennano a diminuire: l’Osservatorio indipendente di Bologna ha già contato, nel 2026, 78 agricoltori schiacciati dal trattore. Una tragedia silenziosa, quasi quotidiana, che continua a colpire il settore primario.

In questo scenario, l’arrivo di un trattore che non si ribalta e che introduce criteri di sicurezza strutturale certificati rappresenta un passo avanti decisivo. È un investimento salvavita, capace di intervenire sul rischio più grave e più frequente per chi lavora nei campi.

Ma altrettanto importante è la scelta elettrica, che oggi va letta come una misura di salute prima ancora che come un’opzione tecnologica o ambientale. Ridurre le emissioni, eliminare le vibrazioni e tagliare drasticamente il rumore significa migliorare in modo diretto il benessere dei lavoratori e la qualità dell’ambiente aziendale. Respirare ogni giorno gas di scarico è molto pericoloso per la salute, e un mezzo elettrico elimina alla radice questa esposizione.

Il test sulla riduzione delle emissioni

I dati scientifici raccolti durante i test mostrano che Compact Tractor 4.0 produce appena 5 chilogrammi di CO₂ per ettaro lavorato, contro i 15 chili di un equivalente diesel: una riduzione del 65%, destinata ad azzerarsi completamente quando la ricarica avviene da fonti rinnovabili. Non è solo un vantaggio ambientale: è un beneficio sanitario. Meno emissioni significa meno esposizione a particolato e ossidi di azoto, sostanze che incidono in modo diretto sulla salute respiratoria e cardiovascolare degli operatori agricoli.

La scelta elettrica porta con sé anche un altro elemento spesso sottovalutato: l’assenza di vibrazioni. Il motore termico, con il suo ciclo di combustione, genera micro‑sollecitazioni continue che nel tempo possono contribuire a disturbi muscolo‑scheletrici, affaticamento e riduzione della capacità di concentrazione. Eliminare la sorgente di vibrazione significa migliorare il comfort, ridurre lo stress fisico e aumentare la qualità del lavoro. Lo stesso vale per il rumore: un trattore elettrico abbatte drasticamente l’inquinamento acustico, permettendo agli operatori di lavorare in un ambiente più sereno, meno usurante e più favorevole alla sicurezza.

Il Compact Tractor 4.0 è dotato di una stabilità certificata secondo il Regolamento UE 167/2013, requisito fondamentale per prevenire i ribaltamenti laterali e longitudinali, la causa principale delle morti in agricoltura.

In questo senso, il contributo di Inail è decisivo: promuovere tecnologie che riducono il rischio, sostenere l’innovazione e accompagnare le aziende agricole verso soluzioni che proteggono la vita dei lavoratori.

I benefici “meccanici” del motore elettrico su Compact Tractor 4.0

In una nota i protagonisti di questa innovazione spiegano i risultati raggiunti nel prototipo. «Nei trattori tradizionali da frutteto l’altezza complessiva supera quasi sempre il metro e settanta, costringendo i produttori a montare archi di protezione mobili. Il Compact Tractor 4.0 rompe questo schema. Grazie all’eliminazione totale dell’ingombrante tunnel centrale della trasmissione meccanica e al posizionamento laterale e ribassato di motore e batterie, l’altezza totale del mezzo scende di ben 20 centimetri, rimanendo sotto il metro e sessanta complessivo».

Questa configurazione permette di installare una struttura di protezione fissa (Rops) a 4 montanti, conforme alle normative europee, garantendo sicurezza e protezione all’agricoltore. «Inoltre – sottolinea il comunicato – la propulsione elettrica cancella la necessità del tradizionale albero cardanico, riducendo drasticamente il pericolo di impigliamento degli abiti del lavoratore durante l’uso di attrezzature collegate». “Particolare” che a volte salva la vita. Il progetto ha visto protagonisti: Inail, Università della Tuscia, Università degli Studi di Milano e Università Niccolò Cusano.