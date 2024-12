Anche il rumore e le emissioni inquinanti non fanno bene alla salute. Lo sa l’Inail che nell’ultimo bando finanzia l’acquisto di veicoli e macchinari silenziosi e a basse emissioni.

Il bando offre contributi fino al 65% a fondo perduto con massimale di di spesa di 130mila euro

Si tratta di un contributo generoso, infatti l’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000 e uno massimo di 130.000 euro. Lo stanziamento è di 600 milioni, 90 dei quali riservati alle micro e piccole imprese agricole.

L’aspetto interessante – anche se si poteva fare di più – è un punteggio più alto per i veicoli elettrici che garantiscono minori emissioni inquinanti e rumorosità.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail entro il 26 febbraio 2025.

Si premia l’acquisto di trattori green per il settore agricolo

Anche il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato alcuni elementi del bando dedicato «all’acquisto o il noleggio di trattori e macchinari agricoli o forestali moderni, sicuri, più produttivi e meno inquinanti».

Il dato interessante è culturale visto che Inail riconosce che la salute si tutela anche riducendo le emissioni inquinanti.

Più in dettaglio, il bando dedica una sezione «per l’acquisto di un trattore agricolo o forestale alimentato a gasolio con valori di emissioni inquinanti inferiori di oltre il 50% ai limiti di legge per almeno tre parametri, il punteggio assegnato è di 70 punti».

Se invece le emissioni «sono inferiori dal 30% al 50% rispetto ai limiti di legge per almeno tre parametri, il punteggio è di 65 punti. Infine, per l’acquisto di un trattore agricolo o forestale con motore elettrico o a metano, il punteggio è di 70 punti».

Serviva decisamente più coraggio e punteggi più alti per l’elettrico, ma è l’inizio di un percorso.

Più punti anche per la riduzione del rumore dei trattori, più efficaci quelli elettrici

Per quanto riguarda la riduzione del rumore, le soluzioni tecniche prevedono un punteggio per l’acquisto di macchine agricole e forestali «dotate di motore endotermico o elettrico, con un livello di rumorosità inferiore rispetto ad una macchina analoga di proprietà dell’impresa». In questo caso la propulsione elettrica è decisamente più efficace.

Per saperne di più su come partecipare e presentare la domanda cliccare sul link pubblicato da Inail.

