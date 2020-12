In Volkswagen vince il partito dell’elettrico: fiducia a Diess

In Volkswagen vince il partito dell’elettrico: dopo settimane di fibrillazione, piena fiducia al presidente Herbert Diess dal Consiglio di Sorveglianza.

In Volkswagen scoppia la pace: non si torna indietro

Diess è stato il primo fautore della svolta elettrica, con prese di posizioni molto forti. Talmente forti da irritare il potente sindacato interno e anche, si diceva, una parte del consiglio d’amministrazione. I media tedeschi erano arrivati a ipotizzare una sua uscita ben prima della scadenza del mandato, nel 2023. E la questione era arrivata all’organo che sovrintende alle grandi scelte del gruppo, il Consiglio di Sorveglianza.

Tutto taceva e le voci si accavallavano. Poi è arrivata una nota da Wolfsburg a sciogliere i dubbi: “Herbert Diess ha avuto un forte impatto sul Gruppo Volkswagen dal 2015. Senza il suo impegno, la trasformazione dell’Azienda non sarebbe stata così coerente ed efficace. Il Consiglio di Sorveglianza apprezza la sua determinazione e perseveranza nel portare avanti non solo i cambiamenti tecnologici e nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici, ma anche nei risultati finanziari. Nei prossimi anni, il Consiglio di Amministrazione di Volkswagen implementerà la strategia con Diess alla guida”

Ducati e Lamborghini restano nel gruppo

In sostanza: avanti con la riconversione all’elettrico degli stabilimenti (Wolfsburg compreso) e la progressiva riduzione del personale, con metodi “dolci”. Come? “Per mezzo di strumenti collaudati, considerando in particolare la curva demografica”, recita il comunicato. Ovvero: pre-pensionamenti. il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Fabbrica concorderanno, entro la fine del primo trimestre, un piano per la riduzione dei costi fissi del 5% entro il 2023.

Ovviamente sollevato Diess, per la ritrovata armonia con l’organo che rappresenta gli azionisti: “Insieme stiamo portando avanti in modo deciso la più ampia trasformazione nella storia del Gruppo Volkswagen. Negli anni a venire continueremo a investire in mobilità elettrica, digitalizzazione e nella tecnologia delle batterie. E, allo stesso tempo, ridurremo sostanzialmente costi fissi e costi dei materiali in tutto il Gruppo, in tutte le Marche e in tutte le regioni, per garantire la redditività futura”. Ma qualche concessione Diess ha dovuto farla e una riguarda l’Italia. Lamborghini e Ducati continueranno a far parte del Gruppo Volkswagen, il suo progetto di cessione va in archivio. Per ora.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —