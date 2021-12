In Volkswagen ha vinto (ai punti) il partito dell’elettrico

Lo scontro con il sindacato, e in particolare con la leader Daniela Cavallo, verteva in particolare sul futuro dello stabilimento storico del gruppo, Wolfsburg . Diess ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco: “Per molto tempo ero preoccupato che non stessimo affrontando il cambiamento con sufficiente coerenza. Ma ora abbiamo deciso un pacchetto di trasformazione completo e non riconoscerete più questa fabbrica tra 10 anni . Sono molto più fiducioso che sapremo gestire la trasformazione e la competizione. E che saremo in grado di far fronte alla nuova concorrenza“, ha detto. Il riferimento è alla nuova fabbrica Tesla che sta per aprire i battenti nel vicino Brandeburgo, con un’efficienza produttiva non paragonabile agli attuali ritmi Volkswagen. Era già previsto che dal 2026 a Wolfsburg venisse prodotta la nuova elettrica Trinity. Ma le pressioni di Daniela Cavallo hanno fatto sì che già dal 2023 venga aperta una seconda linea di montaggio della ID.3. Tanto per dire quanto contano i sindacati in Germania…

Con tutte le decisioni prese nel rimodulare vertice e strategie, si è convenuto che il 25% di tutte le auto Volkswagen costruite nel mondo saranno elettriche entro il 2026. E questo non andrà a scapito dei bilanci. Diess prevede un ritorno operativo sulle vendite dall’8 al 9% per il 2025/2026. Già nel 2021, anno funestato dalla carenza di chip, con c 9 milioni di veicoli venduti l’azienda finirà “all’estremità superiore” del margine compreso tra il 6 e il 7,5%. Nella conferenza-stampa in cui è stato annunciata la ritrovata armonia, non si è parlato di tagli di posti di lavoro. Diess si è limitato a dire: “Possiamo gestire questa trasformazione del secolo solo se lavoriamo in modo efficiente“. E Daniela Cavallo: “Guardando ai progetti futuri, posso essere soddisfatta: la trasformazione è in pieno svolgimento nei nostri siti“. Anche se per l’immediato non è ottimista: “Nel 2021 non arriveremo a produrre 400.000 veicoli a Wolfsburg. Con i semiconduttori saremo in difficoltà anche nel 2022. La rotta è giusta, ma i prossimi mesi saranno duri».