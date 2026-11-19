Arriva la norma per la nautica elettrica, questa sconosciuta. Di cosa si tratta? Un cantiere o un’azienda che vuole installare motori elettrici su unità da diporto deve disporre di personale certificato, di un responsabile tecnico qualificato, di un sistema qualità approvato e risultare iscritto nell’elenco ministeriale delle imprese autorizzate. Il tutto nel rispetto della norma tecnica UNI EN ISO 16315. Aiuterà o complicherà la diffusione delle barche elettriche? Ci sembra che il Decreto 26 maggio 2026, n. 146 aggravi le procedure in un settore poco sviluppato e dove ancora c’è poco giro d’affari.

Non si salva il piccolo diporto

La norma non salva neanche le moto d’acqua. Ma vediamo a quali unità nautiche si applica il regolamento. Questa la risposta: ai sistemi di propulsione elettrica installati su unità da diporto come i natanti. Ecco l’elenco che si legge nel decreto:

Natanti da diporto: unità con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 10 metri

Imbarcazioni da diporto: unità con scafo superiore a 10 metri e fino a 24 metri

Moto d’acqua: unità con scafo inferiore a 4 metri dotate di propulsione a getto d’acqua

I “mezzi” esclusi dalla nautica da diporto generale sono le unità adibite esclusivamente a regate o agonismo poi canoe, kayak, pedalò, tavole da surf, imbarcazioni storiche (progettate prima del 1950), aliscafi e sommergibili.

La disciplina non si applica anche a prodotti esteri equivalenti: sistemi fabbricati o commercializzati in un altro Stato dell’Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA/SEE (clausola di mutuo riconoscimento).

Stop all’installazione fai da te del fuoribordo

Nel testo del decreto non viene tracciata una distinzione specifica in base alla modalità di montaggio (come fuoribordo, entrobordo o entrofuoribordo); la normativa adotta infatti la definizione comprensiva di «motore di propulsione» e «sistema di propulsione elettrico». Cosa significa? La disciplina comprende: L’immissione in commercio dei motori di propulsione elettrici destinati ad essere installati su natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. E va bene. Ma l’applicazione riguarda anche l’installazione e la sistemazione a bordo del motore e della relativa catena di alimentazione elettrica, sia sulle nuove costruzioni sia nei casi di conversione (retrofit).

Abbiamo sempre sostenuto che, al sostanziale fallimento del retrofit automobilistico, evidenziato anche da un report della Corte dei conti, abbia fatto da contraltare la grande semplicità delle applicazioni nel settore nautico. Sui natanti, infatti, la sostituzione di un fuoribordo termico con uno elettrico, soprattutto nei modelli dotati di batteria integrata, è un’operazione estremamente semplice, spesso alla portata anche di utenti con poca esperienza. Risulta addirittura più immediata rispetto all’installazione di un motore termico tradizionale, che richiede il collegamento del serbatoio e dell’impianto di alimentazione del carburante.

Come si legge nel decreto la procedura di conversione (retrofit) trattandosi del montaggio del sistema su un’unità esistente, un organismo di valutazione della conformità deve verificare che l’impianto rispetti la norma tecnica UNI EN ISO 16315 e redigere un rapporto tecnico che certifichi il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza della barca. In concreto l’intervento non deve alterare i requisiti essenziali di struttura, stabilità, galleggiabilità e manovrabilità.

Gli elementi principali della norma

Ecco gli adempimenti principali che un cantiere o un’azienda nautica deve assolvere per poter essere iscritta nel registro ministeriale dedicato alle imprese che vogliono installare, la norma è in vigore dal 8 novembre, i motori elettrici nelle imbarcazioni da diporto.

Certificazione del personale: Il responsabile tecnico e il personale addetto devono possedere una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Requisiti camerali: Iscrizione presso la Camera di commercio per l’esercizio dell’attività di installazione di sistemi di propulsione elettrica

Sistema di gestione della qualità: Obbligo di adottare un sistema di qualità approvato da un organismo abilitato

Registro ministeriale: L’impresa deve comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) l’approvazione del sistema di qualità e l’inizio attività tramite PEC, ai fini dell’iscrizione nell’elenco pubblico pubblicato sul sito del MIT

Vigilanza e sanzioni: L’organismo abilitato e i Ministeri competenti (MIT e MIMIT) possono effettuare ispezioni. In caso di violazioni, l’approvazione del sistema di qualità dell’impresa può essere sospesa o revocata.

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